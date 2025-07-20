Ο κυβερνών συνασπισμός στην Ιαπωνία είναι πιθανόν να χάσει την πλειοψηφία στην Άνω Βουλή σύμφωνα με δημοσκοπήσεις κατά την έξοδο από την κάλπη (exit polls), προαναγγέλλοντας ενδεχομένως πολιτική αναταραχή καθώς πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία για δασμούς με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αν και οι εκλογές δεν καθορίζουν απευθείας το αν θα πέσει η αδύναμη κυβέρνηση του πρωθυπουργού Σιγκέρου Ισίμπα, αυξάνουν την πίεση στον Ισίμπα, ο οποίος έχασε επίσης τον έλεγχο της πιο ισχυρής Κάτω Βουλής τον Οκτώβριο.

Το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (LDP) του Ισίμπα και ο κυβερνητικός του εταίρος Komeito χρειάζονται 50 έδρες προκειμένου να ανακτήσουν τον έλεγχο του άνω σώματος του Κοινοβουλίου, που αριθμεί συνολικά 248 έδρες, στις εκλογές όπου κρίνονται οι μισές έδρες. Προβλέπεται να εξασφαλίσουν 32-51 έδρες, σύμφωνα με το έξιτ πολ της δημόσιας τηλεόρασης NHK.

Άλλοι τηλεοπτικά δίκτυα προβλέπουν πως ο κυβερνών συνασπισμός θα εξασφαλίσει 41-43 έδρες. Αν κερδίσει λιγότερες από 46 έδρες, θα πρόκειται για το χειρότερο αποτέλεσμα αφότου σχηματίστηκε ο συνασπισμός το 1999.

Ο συνασπισμός είχε καταγράψει τη χειρότερη επίδοση σε 15 χρόνια στις εκλογές για την Κάτω Βουλή τον Οκτώβριο.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Ισίμπα να είναι ευάλωτος σε προτάσεις μομφής που θα μπορούσαν να ανατρέψουν την κυβέρνησή του και να προκαλέσουν νέες εκλογές.

Αντιπολιτευόμενα κόμματα που τάσσονται υπέρ περικοπών φόρων και αυστηρότερης μεταναστευτικής πολιτικής εμφανίζονται να καταγράφουν κέρδη, σύμφωνα με τα έξιτ πολ, με την αύξηση των τιμών καταναλωτή -- ιδιαίτερα την εκτόξευση στην τιμή του ρυζιού-- να αποτελεί ένα κρίσιμο θέμα για τους ψηφοφόρους.

Το LDP καλούσε για δημοσιονομική αυτοσυγκράτηση, με το βλέμμα στραμμένο στη νευρική αγορά κρατικών ομολόγων, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν σχετικά με την ικανότητα της Ιαπωνίας να αναχρηματοδοτήσει τη μεγαλύτερη στον κόσμο συσσώρευση χρέους.

Στην ανησυχία γύρω από την τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, προστίθεται η καταληκτική ημερομηνία της 1ης Αυγούστου για την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ προκειμένου να αποφευχθεί η επιβολή τιμωρητικών δασμών στη μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά της Ιαπωνίας.

Το λαϊκιστικό κόμμα Sanseito φαίνεται να είναι από τους μεγάλους νικητές της βραδιάς, καθώς προβλέπεται να εξασφαλίσει 10-15 εδρες, από μία που κατείχε προηγουμένως στην Άνω Βουλή.

Η εκστρατεία του Sanseito "Πρώτα η Ιαπωνία" και οι προειδοποιήσεις για "σιωπηρή εισβολή" ξένων, έχουν καταστήσει μια άλλοτε περιθωριακή πολιτική ρητορική κυρίαρχο ρεύμα.

"Παρακολουθώ μεταπτυχιακές σπουδές αλλά δεν υπάρχουν Ιάπωνες γύρω μου. Όλοι τους είναι ξένοι", δήλωσε ο 25χρονος φοιτητής Γιου Ναγκάι που ψήφισε το Sanseito νωρίτερα σήμερα.

"Όταν βλέπω πώς αποζημιώσεις και χρήματα δαπανώνται για τους μετανάστες, σκέφτομαι πως ο ιαπωνικός λαός είναι κάπως σε δεύτερη μοίρα", είπε ο Ναγκάι αφού ψήφισε σε εκλογικό κέντρο στην περιοχή Σιντζούκου του Τόκιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

