Οι θετικές εξελίξεις και η συμφωνία για τους δασμούς φαίνεται πως άνοιξε ένα νέο «παράθυρο» συνεννόησης ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα.

Όπως μετέδωσε το διεθνές πρακτορείο Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι πιθανόν να ταξιδέψει στην Κίνα και να έχει συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Αμερικανός πρόεδρος είναι πιθανόν να ταξιδέψει στην Κίνα πριν το Συμβούλιο Συνεργασίας των χωρών της Ασίας και του Ειρηνικού (APEC), το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στο διάστημα 30 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

