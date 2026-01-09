Συνάντηση με τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες στον Λευκό Οίκο θα έχει το απόγευμα της Παρασκευής ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, με βασικό αντικείμενο το πετρέλαιο της Βενεζουέλας και τη μελλοντική σχέση της Ουάσιγκτον με τη χώρα. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ, στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν οι μεγαλύτεροι ενεργειακοί όμιλοι παγκοσμίως, ενώ λόγω περιορισμένης χωρητικότητας δεν κατέστη δυνατή η παρουσία όλων, με τον υπουργό Ενέργειας, Κρις Ράιτ, και τον υπουργό Εσωτερικών, Νταγκ Μπέργκαμ, να προγραμματίζουν ξεχωριστές συναντήσεις με εκπροσώπους του κλάδου τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο Τραμπ, η συζήτηση θα επικεντρωθεί σχεδόν αποκλειστικά στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας, στη μακροπρόθεσμη διμερή σχέση, καθώς και σε ζητήματα ασφάλειας και ευημερίας του λαού της χώρας. Κεντρικός στόχος της αμερικανικής εμπλοκής, όπως τόνισε, είναι η μείωση των τιμών των καυσίμων για τους Αμερικανούς καταναλωτές, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και της εισόδου εγκληματικών στοιχείων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι προσβλέπει σε συνάντηση με τον πρόεδρο της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, στον Λευκό Οίκο κατά την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου. Όπως ανέφερε, η συνάντηση αναμένεται να είναι επωφελής και για τις δύο χώρες, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η ανάσχεση της διακίνησης κοκαΐνης και άλλων ναρκωτικών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της αμερικανικής κυβέρνησης.

Πηγή: skai.gr

