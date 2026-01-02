Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε την Παρασκευή ότι εάν το Ιράν δολοφονήσει ειρηνικούς διαδηλωτές, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα σπεύσουν να τους σώσουν.

«Είμαστε έτοιμοι δράση και έτοιμοι να ξεκινήσουμε», προειδοποιεί ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Η ανάρτηση Τραμπ

«Αν το Ιράν πυροβολήσει και σκοτώσει βίαια ειρηνικούς διαδηλωτές, κάτι που είναι συνήθειά του, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα έρθουν να τους σώσουν. Είμαστε έτοιμοι για δράση και έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖΕΙ ΤΡΑΜΠ»

Οι πρώτοι θάνατοι διαδηλωτών έχουν ήδη καταγραφεί στο Ιράν, μετά την έναρξη των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας την περασμένη Κυριακή, με επίκεντρο την ακρίβεια. Σύμφωνα με πρακτορεία ειδήσεων και ΜΚΟ οι νεκροί είναι τουλάχιστον έξι.

Ωστόσο, το αυθόρμητο κίνημα κατά του υψηλού κόστους ζωής μεταξύ εμπόρων εξαπλώθηκε γρήγορα σε τουλάχιστον δέκα πανεπιστήμια στην πρωτεύουσα Τεχεράνη και σε αρκετές άλλες ιρανικές πόλεις, κυρίως στα δυτικά και τα νότια.

Οι διαδηλωτές ζητούν αλλαγή του καθεστώτος εξοργισμένοι από την οικονομική κρίση και καταγγέλλουν τη θεοκρατική κυβέρνηση του Ιράν για διαφθορά και κακοδιαχείριση.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Iran International, στους δρόμους μεγάλων πόλεων, φωνάζουν συνθήματα κατά του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και υπέρ του εξόριστου πρίγκιπα Ρεζά Παχλεβί, πρωτότοκου γιου του Σάχη Μοχάμεντ, ο οποίος «έπεσε» με την Ιρανική Επανάσταση το 1979, ύστερα από 37 έτη βασιλείας.

