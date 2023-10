Μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου διάσημος Ιρανός σκηνοθέτης

Ένας από τους σπουδαιότερους ιρανούς σκηνοθέτες, ο Νταριούς Μερτζουί, και η σύζυγός του μαχαιρώθηκαν μέχρι θάνατου χθες, Σάββατο, το βράδυ μέσα στην κατοικία τους κοντά στην Τεχεράνη, ανακοίνωσε σήμερα η ιρανική Δικαστική Αρχή.

«Στη διάρκεια της προκαταρκτικής έρευνας, διαπιστώσαμε πως ο Νταριούς Μερτζουί και η σύζυγός του, η Βαλιντέχ Μοχαμαντιφάρ, σκοτώθηκαν με πολλαπλά πλήγματα από μαχαίρι στο λαιμό», ανακοίνωσε ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας στην επαρχία Αλμπόρζ, κοντά στην Τεχεράνη, ο Χοσεΐν Φαζελί-Χαρικαντί, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων της ιρανικής δικαιοσύνης Mizan Online.

An unknown assailant stabs noted #Iranian film director #DariushMehrjui and his wife to death in their home, according to Iran’s state media. https://t.co/wrxTYJsZKj

Ηλικίας 83 ετών, ο κινηματογραφιστής είχε σκηνοθετήσει το 1969 την «Αγελάδα», μια από τις πρώτες ταινίες του νέου κύματος του ιρανικού κινηματογράφου.

Σε συνέντευξή της που δημοσιεύεται σήμερα από την εφημερίδα Etemad, η σύζυγος του σκηνοθέτη είχε κάνει γνωστό ότι είχε απειληθεί πρόσφατα από ένα άτομο και ότι άγνωστοι είχαν διαρρήξει την κατοικία τους.

RIP prominent Iranian filmmaker Dariush Mehrjui and his wife Vahideh Mohammadifar who were knifed to death today. Vahideh had written about being threatened yesterday. Mehrjui was one of the most prolific Iranian filmmakers of the past 50 years pic.twitter.com/QmyTsg2W0d