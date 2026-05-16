Ένας Ιρακινός υπήκοος, ο οποίος κατηγορείται ότι σχεδίαζε τουλάχιστον 18 τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη ως αντίποινα για τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν -συμπεριλαμβανομένης της εμπρηστικής επίθεσης σε τράπεζα στο Άμστερνταμ και του μαχαιρώματος Εβραίων ανδρών στο Λονδίνο- συνελήφθη και κατηγορήθηκε για υποστήριξη τρομοκρατικών οργανώσεων που υποστηρίζονται από το Ιράν.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ο άνδρας επιχείρησε να επιτεθεί σε μια συναγωγή της Νέας Υόρκης τον περασμένο μήνα και παρείχε σε έναν μυστικό αξιωματικό επιβολής του νόμου φωτογραφίες και χάρτες εβραϊκών κέντρων στο Λος Άντζελες και στο Σκότσντεϊλ της Αριζόνα, τα οποία σχεδίαζε να στοχεύσει.

Κατηγορείται επίσης για συμμετοχή σε δύο πρόσφατες επιθέσεις στον Καναδά: μια επίθεση σε συναγωγή και μια ένοπλη επίθεση στο προξενείο των ΗΠΑ στο Τορόντο τον Μάρτιο.

Οι Αμερικανοί εισαγγελείς δήλωσαν ότι έδωσε εντολή και παρότρυνε άλλους ανθρώπους να επιτεθούν σε υποδομές αμερικανικών και ισραηλινών συμφερόντων, μεταξύ άλλων δολοφονώντας Αμερικανούς και Εβραίους.

Δημοσίευσε για τις επιθέσεις στο Snapchat και το Telegram και μίλησε γι' αυτές σε τηλεφωνικές κλήσεις που ηχογραφήθηκαν από έναν πληροφοριοδότη του FBI, του οποίου τη βοήθεια ζήτησε για τον σχεδιασμό επιθέσεων στις ΗΠΑ.

Η Επίτροπος της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Τζέσικα Τις, δήλωσε ότι η υπόθεση «υπογραμμίζει έντονα τις παγκόσμιες απειλές που θέτει το ιρανικό καθεστώς και οι αντιπρόσωποί του, όπως η Χεζμπολάχ».

