Συνελήφθη άνδρας που πυροβόλησε Εβραίους έξω από συναγωγή του Τορόντο

Η αστυνομία στο Τορόντο ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν ύποπτο που φέρεται να εμπλέκεται σε δύο «επιθέσεις με κίνητρο το μίσος, με όπλο» που στόχευαν Εβραίους στην καναδική πόλη.

Σε δύο ξεχωριστά περιστατικά χθες το βράδυ, ο Ρουσλάν Νοβρούζοφ κατηγορείται ότι οδήγησε τρία άτομα που ήταν εμφανώς Εβραίοι και άνοιξε πυρ εναντίον τους χρησιμοποιώντας απομίμηση πυροβόλου όπλου πριν διαφύγει, αναφέρει η αστυνομία.

Το δεύτερο περιστατικό έλαβε χώρα έξω από τη συναγωγή Chasidei Bobov της κοινότητας του Τορόντο. Και στα δύο περιστατικά, τα θύματα υπέστησαν ελαφρά τραύματα.

Ο Νοβρούζοφ συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής και οι αστυνομικοί κατέσχεσαν δύο απομιμήσεις πυροβόλων όπλων τύπου gel-blaster. Έχει προγραμματιστεί να εμφανιστεί ενώπιον δικαστή αργότερα σήμερα, ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

«Αναγνωρίζουμε ότι οι Εβραίοι κάτοικοι ζουν με αυξημένο αίσθημα φόβου λόγω επαναλαμβανόμενων περιστατικών που στοχεύουν την κοινότητά τους, και αυτό μόνο επιδεινώνει την κατάσταση, κάτι που είναι απαράδεκτο», λέει ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας του Τορόντο, Τζο Μάθιους. «Ενώ τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν απομιμήσεις πυροβόλων όπλων, οι επιπτώσεις είναι πολύ πραγματικές. Πρόκειται για εγκληματικές πράξεις που είχαν ως στόχο να εκφοβίσουν και να προκαλέσουν φόβο».

Πηγή: skai.gr

