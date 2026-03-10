Λογαριασμός
Τορόντο: Πυροβολισμοί στο προξενείο των ΗΠΑ - Δεν υπάρχουν τραυματισμοί

Η αστυνομία του Τορόντο εντόπισε στοιχεία που επιβεβαιώνουν τη ρίψη πυροβολισμών και σημείωσαν ότι δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς

Αστυνομία

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο προξενείο των ΗΠΑ στο Τορόντο, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η αστυνομία.

Η αστυνομία του Τορόντο εντόπισε στοιχεία που επιβεβαιώνουν τη ρίψη πυροβολισμών και σημείωσαν ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, σύμφωνα με το Reuters. Σε ανάρτησή της η αστυνομία στο X, ανέφερε ότι ανταποκρίθηκε στους αναφερόμενους πυροβολισμούς στις 5:29 π.μ. τοπική ώρα.

Υπενθυμίζεται πως την Κυριακή, ένας αυτοσχέδιος μηχανισμός εξερράγη στη Νορβηγία στην αμερικανική πρεσβεία στο Όσλο, και η αστυνομία αναζητά έναν ύποπτο, που ίσως να σχετίζεται με τον πόλεμο στο Ιράν.

Παράλληλα, στη Νέα Υόρκη, δύο άνδρες κατηγορήθηκαν για τρομοκρατία επειδή πέταξαν μια αυτοσχέδια βόμβα σε διαδηλωτές κατά του Ισλάμ το Σαββατοκύριακο.

