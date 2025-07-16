Ιράκ: Επιθέσεις με drone δέχτηκαν πετρελαιοπηγές για τρίτη ημέρα

Πετρελαιοπηγές στην ημιαυτόνομη περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν δέχτηκαν σήμερα επίθεση για τρίτη ημέρα μέσα στην εβδομάδα με αποτέλεσμα να σταματήσουν την παραγωγή δύο πετρελαιοπηγές που διαχειρίζεται η νορβηγική εταιρεία DNO.

Η εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου DNO, η οποία διαχειρίζεται τις πετρελαιοπηγές Πεσκαμπίρ και Τόκι στην περιοχή Ζάκο που συνορεύει με την Τουρκία, ανακοίνωσε ότι ανέστειλε προσωρινά την παραγωγή στις πετρελαιοπηγές έπειτα από τις εκρήξεις που δεν προκάλεσαν τραυματισμούς.

Οι πετρελαιοπηγές δέχτηκαν επίθεση από τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που έφεραν βόμβες, χωρίς ωστόσο να προκληθούν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές, όπως έγραψε στο Facebook η αντιτρομοκρατική υπηρεσία του Κουρδιστάν.

«Η εκτίμηση των ζημιών βρίσκεται σε εξέλιξη και η εταιρεία αναμένει να ξεκινήσει εκ νέου παραγωγή όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία», ανέφερε η DNO.

Μια άλλη πετρελαιοπηγή, την οποία διαχειρίζεται η εταιρεία Hunt Oil, η οποία εδρεύει στις ΗΠΑ, επίσης δέχτηκε επίθεση στην περιφέρεια Ντοχούκ του βόρειου Ιράκ.

Δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επίθεση.

Χθες Τρίτη, επίθεση με drone σημειώθηκε στην πετρελαιοπηγή Σαρσάνγκ στην αυτόνομη περιφέρεια του Ιρακινού Κουρδιστάν με αποτέλεσμα να ανασταλούν οι δραστηριότητες παραγωγής εκεί, μερικές ώρες πριν η αμερικανική εταιρία HKN Energy που τη διαχειρίζεται υπογράψει συμφωνία για την εκμετάλλευση άλλου κοιτάσματος.

Καμία οργάνωση δεν ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, αλλά πηγές ασφαλείας από το Ιρακινό Κουρδιστάν δήλωσαν ότι σύμφωνα με τις πρώτες έρευνες φαίνεται ότι το drone προήλθε από περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο φιλοϊρανικών παραστρατιωτικών ομάδων.

Τις τελευταίες εβδομάδες, το Ιράκ έχει αποτελέσει θέατρο κύματος επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ρουκέτες.

Η έκρηξη στο πετρελαϊκό κοίτασμα του Σαρσάνγκ έγινε μία ημέρα ύστερα από τρεις επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drone) με εκρηκτικά στο Ιρακινό Κουρδιστάν: ένα drone καταρρίφθηκε κοντά στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ και δύο άλλα έπληξαν το πετρελαϊκό κοίτασμα της Χουρμάλα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Οι τελευταίες αυτές επιθέσεις έγιναν σε μια περίοδο υψηλών εντάσεων μεταξύ της Βαγδάτης και της Αρμπίλ για το θέμα των εξαγωγών πετρελαίου, με έναν σημαντικό αγωγό πετρελαίου που διασχίζει την Τουρκία να έχει κλείσει από το 2023, λόγω νομικών διαφορών και τεχνικών προβλημάτων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

