Η υπουργός Εργασίας της Κούβας, Μάρτα Ελένα Φεϊτό-Καμπρέρα, οδηγήθηκε σε παραίτηση μετά από σχόλια που προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις, καθώς αρνήθηκε την ύπαρξη ζητιάνων στην κομμουνιστική χώρα.

Κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικής συνεδρίασης, η Φεϊτό-Καμπρέρα δήλωσε ότι στην Κούβα «δεν υπάρχουν ζητιάνοι» και ότι όσοι αναζητούν τρόφιμα στα σκουπίδια το κάνουν ουσιαστικά «εκούσια» για να βγάλουν, όπως είπε, «εύκολα λεφτά».

Οι δηλώσεις της προκάλεσαν κατακραυγή τόσο εντός της Κούβας όσο και στη διασπορά, με αποτέλεσμα να υπάρξει δημόσια παρέμβαση ακόμη και από τον πρόεδρο της χώρας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ. Η υπουργός παραιτήθηκε λίγο αργότερα.

Η φτώχεια και οι ελλείψεις τροφίμων έχουν επιδεινωθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια στην Κούβα, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει μία από τις πιο σοβαρές οικονομικές κρίσεις στην ιστορία της.

Η Φεϊτό-Καμπρέρα υποστήριξε ότι οι άνθρωποι που ψάχνουν στα σκουπίδια είναι «παράνομοι συμμετέχοντες στην υπηρεσία ανακύκλωσης» και όχι θύματα ακραίας φτώχειας. Με αυτή τη δήλωση, φάνηκε να υποβαθμίζει την κοινωνική πραγματικότητα και να αγνοεί την οικονομική απόγνωση που βιώνουν πολλοί Κουβανοί.

Η αντίδραση του κόσμου υπήρξε άμεση. Ο γνωστός Κουβανός οικονομολόγος Πέδρο Μονρεάλ σχολίασε ειρωνικά στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter): «Μάλλον υπάρχουν και άνθρωποι μεταμφιεσμένοι σε ‘υπουργούς’».

Ακτιβιστές και διανοούμενοι στην Κούβα υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή ζητώντας την αποπομπή της υπουργού, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις της «προσβολή προς τον κουβανικό λαό».

Αν και ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ δεν κατονόμασε την υπουργό, έστειλε έμμεσο αλλά σαφές μήνυμα, τονίζοντας ότι η ηγεσία της χώρας «δεν μπορεί να λειτουργεί με συγκατάβαση» ούτε να είναι «αποκομμένη από τις πραγματικότητες που ζει ο λαός».

Η παραίτηση της Φεϊτό-Καμπρέρα έγινε αποδεκτή από το Κομμουνιστικό Κόμμα και την κυβέρνηση της Κούβας.

Παρά το γεγονός ότι το καθεστώς δεν δημοσιεύει επίσημα στατιστικά για τον αριθμό των αστέγων ή ζητιάνων, οι εικόνες από τις κουβανικές πόλεις και η καθημερινή εμπειρία των πολιτών επιβεβαιώνουν μια σταθερή και ορατή αύξηση, καθώς η οικονομική κρίση βαθαίνει.

Πηγή: skai.gr

