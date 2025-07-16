Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η Ανατολική και Δυτική περιφέρεια των Μίντλαντς είναι οι τελευταίες περιοχές της Αγγλίας που επικράτησαν σε κατάσταση ξηρασίας, καθώς η χώρα βίωσε την πιο ξηρή άνοιξη των τελευταίων 132 ετών. Η απόφαση ακολουθεί διαδοχικά κύματα καύσωνα και έναν ιδιαίτερα άνυδρο Ιούνιο, ενώ η Υπηρεσία Περιβάλλοντος προειδοποίησε ότι περιοχές όπως το Λίνκολνσαϊρ, το Νορθάμπτονσαϊρ και η Ανατολική Αγγλία έχουν περάσει σε κατάσταση παρατεταμένα ξηρού καιρού.

Σε κατάσταση ξηρασίας έχουν ήδη τεθεί το Γιόρκσαϊρ, η Κάμπρια, το Λάνκασαϊρ, το Μείζον Μάντσεστερ, το Μέρσεϊσαϊντ και το Τσέσαϊρ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι βροχοπτώσεις στην Αγγλία για τον Ιούνιο ήταν μειωμένες κατά 20% σε σχέση με τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο. Τα δύο κύματα καύσωνα αύξησαν κατακόρυφα τη ζήτηση σε νερό, με αποτέλεσμα τα επίπεδα των ταμιευτήρων να μειώνονται συνεχώς φτάνοντας στο 75,6%.

Η Εκατομμύρια νοικοκυριά αντιμετωπίζει περιορισμούς στη χρήση νερού, με το Γιόρκσαϊρ να βρίσκεται σε ιδιαίτερα δυσμενή θέση καθώς το επίπεδο των δεξαμενών βρίσκεται μόλις στο 53,8%. Στο μεταξύ από την επόμενη Τρίτη, περιορισμοί θα τεθούν σε εφαρμογή και στο Όξφορντσαΐρ, το Γκλόστερσαϊρ, το μεγαλύτερο μέρος του Γουίλτσαϊρ και ορισμένα μέρη του Μπέρκσαϊρ.

Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος προειδοποίησε ότι χωρίς σημαντικές βροχοπτώσεις, θα ακολουθήσουν περισσότερες απαγορεύσεις και περιορισμούς. Οι πολίτες καλούνται επίσης να το νερό με σύνεση σε όλη την Αγγλία και να συμμορφώνονται με τυχόν τοπικούς περιορισμούς, καθώς ο ξηρός συνεχίζει να επηρεάζει τους υδάτινους πόρους σε εθνικό επίπεδο.

Ψαράδες, κολυμβητές σε φυσικά νερά και ιδιοκτήτες σκαφών καλούνται επίσης να αναφέρουν τυχόν περιβαλλοντικά προβλήματα που εντοπίζουν, όπως ψάρια που υποφέρουν από τις συνθήκες χαμηλής στάθμης νερού.

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν γίνει πιο πιθανά λόγω της κλιματικής κρίσης, επηρεάζοντας σε μεγάλο εύρος τόσο το περιβάλλον όσο και τη γεωργία, με τους αγρότες να αναμένουν μειωμένες αποδόσεις τη φετινή χρονιά.

Η Χέλεν Γουέικχαμ, πρόεδρος της Εθνικής Ομάδας για την Ξηρασία, δήλωσε: «Πρόκειται για την ξηρότερη έναρξη του έτους από το 1976 και πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα αποθέματα νερού που μας καλύψουν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ζήτησα σήμερα από όλους τους παίκτες της Εθνικής Ομάδας για την Ξηρασία να υποστηρίζουν την επιχειρησιακή τους ανταπόκριση και να κάνουν σοφή χρήση του νερού».

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία δήλωσε ότι σε ορισμένες περιοχές της χώρας σημειώθηκαν βροχοπτώσεις στις αρχές Ιουλίου, ο μήνας ήταν αρκετά ξηρός, με ένα τρίτο κύμα καύσωνα να κάνει το πέρασμά του.

Η υφυπουργός ύδρευσης Έμμα Χάρντι κάλεσε την Εθνική Ομάδα για την Ξηρασία να εντείνει την αντίδρασή της για να διασφαλίσει ότι διαχειρίζεται την επιτυχία της συνεχιζόμενης ξηρασίας.

«Οι εταιρείες ύδρευσης πρέπει τώρα να αναλάβουν δράση για να ακολουθήσουν τα σχέδιά τους για την ξηρασία - θα τις θεωρήσω υπόλογες εάν καθυστερήσουν», πρόσθεσε.

