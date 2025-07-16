Ζαχάροβα: Με το «φαγητό» του Τραμπ θα δηλητηριαστεί η Ουκρανία 

Ειρωνικά αντέδρασε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα στη δήλωση της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλας για τις προμήθειες αμερικανικών όπλων στο Κίεβο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα προμηθεύσουν όπλα, όπως Patriot, στην Ουκρανία, με χρήματα της ΕΕ.

«Αν υπόσχεσαι να παρέχεις όπλα, αλλά λες ότι κάποιος άλλος θα τα πληρώσει, δεν είσαι εσύ που τα παρείχες στην πραγματικότητα, σωστά;» αντέδρασε η Κάγια Κάλας.

«Μήπως η Κάγια άρχισε να υποψιάζεται κάτι;

Ας βοηθήσουμε: είναι σαν να σου έλεγαν να πληρώσεις για φαγητό, και κάποιος άλλος το φάει και μετά πεθαίνει. Σωστά;» σχολίασε η Ζαχάροβα στον λογαριασμό της στο Telegram.

Πηγή: skai.gr

