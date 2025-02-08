Μετά την ανθρωπιστική βοήθεια, η παιδεία και το Πεντάγωνο: Ο Μασκ συνεχίζει την έφοδό του, με τις ευλογίες του Τραμπ

Αφού διέλυσε την αμερικανική υπηρεσία διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας, ο Ίλον Μασκ θα συνεχίσει την έφοδό του στα πεδία της εκπαίδευσης και των ενόπλων δυνάμεων, γνωστοποίησε χθες Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ μέχρι τώρα υποστηρίζει ανεπιφύλακτα τις βάρβαρες μεθόδους του συμμάχου, συμβούλου του και πλουσιότερου ανθρώπου στην υφήλιο.

Εξάλλου, ο αμερικανός πρόεδρος τάχθηκε υπέρ της επανένταξης νεαρού υπαλλήλου της επιτροπής που διευθύνει ο επιχειρηματίας, ο οποίος παραιτήθηκε μια ημέρα νωρίτερα, αφού αποκαλύφθηκαν ρατσιστικά μηνύματά του έναν χρόνο νωρίτερα.

«Θα επανενταχτεί» στην DOGE, υποσχέθηκε ήδη ο Ίλον Μασκ μέσω X, ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης που του ανήκει.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως έδωσε οδηγία στον κ. Μασκ να «πάει να κοιτάξει την εκπαίδευση, να πάει να κοιτάξει το Πεντάγωνο, δηλαδή τον στρατό».

Ο πολυδισεκατομμυριούχος, στον οποίο ανατέθηκε η δραστική μείωση των δημοσίων δαπανών, ήδη καταπιάνεται με το θέμα, όταν για παράδειγμα υποστήριξε πως «τα αμερικανικά εξοπλιστικά προγράμματα πρέπει να αναθεωρηθούν εντελώς».

Η ομάδα του αποτελείται «από ανθρώπους με πολλά προσόντα» που «ξέρουν τι κάνουν», διαβεβαίωσε ο αμερικανός πρόεδρος, την ώρα που διαδέχονται η μια την άλλη οι αποκαλύψεις του Τύπου για τις ενίοτε βάρβαρες μεθόδους των ανθρώπων, συχνά πολύ νέων, της «επιτροπής κυβερνητικής αποτελεσματικότητας» που διευθύνει ο επικεφαλής εταιρειών όπως οι Tesla και SpaceX.

Ο Ίλιον Μασκ έκανε «δημοσκόπηση» χθες μέσω X για το εάν πρέπει να επιστρέψει σε αυτή ο Μάρκο Έλεζ, 25 ετών. Παραιτήθηκε την Πέμπτη, αφού η Wall Street Journal αποκάλυψε τη σχέση του με λογαριασμό στον ίδιο ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης που είχε κάνει διάφορες ρατσιστικές αναρτήσεις, ιδίως υπέρ της ευγονικής.

«Ήμουν ρατσιστής προτού γίνει κουλ», ανέφερε τον Ιούλιο, σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα.

«Δεν θα μπορούσατε κι αν με πληρώνατε να με κάνετε να παντρευτώ κάποια που δεν ανήκει στην εθνότητά μου», έγραφε τον Σεπτέμβριο.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς εξέφρασε την υποστήριξή του στον Μάρκο Έλεζ μέσω X.

«Προφανώς διαφωνώ με κάποιες αναρτήσεις του Έλεζ, αλλά δεν νομίζω πως η χαζή δραστηριότητα σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης θα όφειλε να καταστρέψει τη ζωή ενός παιδιού», έκρινε. «Φέρτε τον πίσω», ζήτησε, αίτημα που αναπαρήγαγε αμέσως ο Ίλον Μασκ.

Ερωτηθείς σχετικά με το ζήτημα χθες, ο πρόεδρος Τραμπ είπε πως δεν είναι ενήμερος για «όλες τις λεπτομέρειες», αλλά ασφαλώς «έχει την ίδια γνώμη» με τον αντιπρόεδρό του.

Άλλοτε εργαζόμενος στη SpaceX, ο Μάρκο Έλεζ ήταν ανάμεσα σε αυτούς που απέκτησαν πρόσφατα πρόσβαση στο σύστημα πληρωμών του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, που διανέμει δισεκατομμύρια δολάρια από τα ταμεία του ομοσπονδιακού κράτους.

Σύμφωνα με εσωτερική έκθεση του υπουργείου Οικονομικών που αποκαλύφθηκε από αμερικανικά ΜΜΕ, ουδέποτε οι υπηρεσίες του είχαν αντιμετωπίσει «τόσο σοβαρή απειλή εκ των έσω».

Ερωτηθείς αν οι ενέργειες του Ίλον Μασκ έχουν όρια, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε «πιθανόν στα πεδία υψίστης ασφαλείας».

Οι ΗΠΑ δαπανούν για την Άμυνα μακράν τα περισσότερα χρήματα από όλες τις ανεπτυγμένες οικονομίες του κόσμου. Η αύξηση του προϋπολογισμού του Πενταγώνου εγκρίνεται αδιαλείπτως κάθε χρόνο με συναίνεση Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων.

Οι ενέργειες του Ίλον Μασκ προκαλούν την οργή των Δημοκρατικών και χιονοστιβάδα προσφυγών στη δικαιοσύνη.

Κατηγορείται πως δρα εκτός κάθε νομικού πλαισίου, αψηφώντας το ρυθμιστικό πλαίσιο και τα πλέον ευαίσθητα δημόσια δεδομένα και ότι έχει βασικό κίνητρο προσωπικά του συμφέροντα.

Ο Ίλον Μασκ πρωταγωνίστησε στη θεαματική, εν εξελίξει διάλυση της USAID, μεγάλης υπηρεσίας αρωγής των ΗΠΑ.

Πλέον στο στόχαστρό του έχει μπει η υπηρεσία προστασία των καταναλωτών (CFPB). Ευχήθηκε σαρκαστικά να «αναπαυτεί εν ειρήνη» μέσω X.

Ο Ίλον Μασκ έχει προσωπικά δοσοληψίες με το αμερικανικό Πεντάγωνο, μεταξύ άλλων μεγάλων συμβάσεων που έχει υπογράψει με το δημόσιο των ΗΠΑ.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου διαβεβαίωσε αυτή την εβδομάδα πως ο επιχειρηματίας «εξαιρεί» τον εαυτό του από υποθέσεις που τον αφορούν για να αποφεύγονται συγκρούσεις συμφερόντων.

Το ειδύλλιο, που άρχισε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου του Ρεπουμπλικάνου, που χρηματοδότησε γενναία ο κ. Μασκ, κατά συνέπεια συνεχίζεται, μέχρι νεοτέρας.

Ο δισεκατομμυριούχος έφθασε να γράψει χθες στο X πως «αγαπώ τον Ντόναλντ Τραμπ όσο μπορεί ένας ετεροφυλόφιλος άνδρας να αγαπά έναν άλλον άνδρα».

Μένει πάντως να φανεί αν οι δυο εκρηκτικές προσωπικότητες θα μπορέσουν —και για πόσο— να συνεχίσουν να μοιράζονται το φως και την προσοχή τα τέσσερα χρόνια της προεδρίας του Ρεπουμπλικάνου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε χθες για το πρωτοσέλιδο του περιοδικού Time, που εικονίζει τον Ίλον Μασκ να κάθεται στο Οβάλ Γραφείο. Ο 78χρονος πρόεδρος είπε πως δεν το είδε. «Ο Ίλον κάνει θαυμάσια δουλειά», πρόσθεσε.

