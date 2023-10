ΗΠΑ: Υπερψηφίστηκε η πρόταση μομφής κατά του προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Κέβιν Μακάρθι Κόσμος 00:23, 04.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Με 216 ψήφους υπέρ έναντι 210 κατά, η Βουλή των Αντιπροσώπων αποφάσισε την απομάκρυνση του Ρεπουμπλικάνου Κέβιν Μακάρθι από την προεδρία του σώματος.