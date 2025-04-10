Οι πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου πρόσθεσαν στους λογαριασμούς τους 304 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε μια ημέρα, μετά τη στροφή του Ντόναλντ Τραμπ στους δασμούς.

Χθες, μετά τις ανακοινώσεις του Αμερικανού Προέδρου ,ο δείκτης S&P 500 έκανε το μεγαλύτερο άλμα από το 2008, αντιστρέφοντας τις απότομες απώλειες των τελευταίων ημερών και ενισχύοντας την περιουσία των 500 πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου κατά μέσο όρο κατά 3,5% όπως μεταδίδει το Βloomberg. Ο Nasdaq Composite Index ανέκαμψε επίσης, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη άνοδο σε περισσότερα από 24 χρόνια. Βέβαια η χθεσινή ημέρα ήρθε μετά την κατάρρευση της αγοράς την περασμένη εβδομάδα λόγω της εξαγγελίας Τραμπ για επιβολή δασμών σε αρκετές χώρες.

Πρωτιά για τον Μασκ στη λίστα των κερδισμένων

Ο μεγαλύτερος κερδισμένος την Τετάρτη ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla Inc. Ελον Μασκ, ο οποίος πρόσθεσε 36 δισεκατομμύρια δολάρια στην περιουσία του καθώς η μετοχή του EV εκτινάχθηκε κατά 23%. Δεύτερος κερδισμένος βγήκε ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ιδιοκτήτης της Meta Platforms Inc. , ο οποίος κέρδισε σχεδόν 26 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Jensen Huang της Nvidia Corp. είδε την περιουσία του να αυξάνεται κατά 15,5 δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς οι μετοχές του ανέκαμψαν 19%, σχεδόν αντισταθμίζοντας την πτώση της κατά 13% την εβδομάδα έως το κλείσιμο της Τρίτης.

Ο Ernest Garcia III , Διευθύνων Σύμβουλος της Carvana Co. ήταν ο μεγαλύτερος νικητής της ημέρας σε ποσοστιαία βάση: Η περιουσία του αυξήθηκε κατά 25%, αντλώντας 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Μεταξύ άλλων κορυφαίων κερδισμένων, ο Tadashi Yanai της Uniqlo κέρδισε 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς η περιουσία του αυξήθηκε στα 47 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο πρόεδρος της εταιρείας κατασκευής υποδημάτων Huali Industrial Group Co. , Zhang Congyuan, είδε την περιουσία του να αυξάνεται κατά 12,9% στα 8 δισεκατομμύρια δολάρια.

