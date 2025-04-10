Aντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ρωσίας θα έχουν συνομιλίες σήμερα, Πέμπτη, στην Κωνσταντινούπολη με στόχο την εξομάλυνση του έργου των διπλωματικών τους αποστολών, αφού ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη αντιπαράθεση μεταξύ της Μόσχας και της Δύσης από τον Ψυχρό Πόλεμο.

Βίντεο που μετέδωσε το Reuters έδειξε πολλά αυτοκίνητα να εισέρχονται στο ρωσικό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη.

Των συνομιλιών θα ηγηθούν ο νέος πρεσβευτής της Ρωσίας στην Ουάσινγκτον Αλεξάντερ Νταρσίεφ και η αναπληρώτρια υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Σονάτα Κούλτερ, εξήγησε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Βασικό θέμα των συζητήσεων, σύμφωνα με τη Μόσχα και την Ουάσινγκτον, θα είναι η βελτίωση του έργου των διπλωματικών αποστολών των δύο χωρών, αφού χρόνια αντιπαράθεσης, αλληλοκατηγοριών για εκφοβισμό και αμοιβαίας επιβολής περιορισμών περιέπλεξαν τις σχέσεις μεταξύ των δύο πυρηνικών δυνάμεων.

«Η Ουκρανία δεν είναι σε καμία περίπτωση» στην ατζέντα των συνομιλιών, τόνισε την Τρίτη η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τάμι Μπρους.

«Οι συνομιλίες αυτές θα επικεντρωθούν αποκλειστικά στη λειτουργία της πρεσβείας μας, όχι στη γενικότερη εξομάλυνση της διμερούς μας σχέσης, κάτι που μπορεί να συμβεί μόνο, όπως έχουμε επισημάνει, μόλις υπάρξει ειρήνη μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας», πρόσθεσε η ίδια.

Τόσο η Μόσχα όσο και η Ουάσινγκτον έχουν παραπονεθεί τα τελευταία χρόνια για τις δυσκολίες που έχουν αντιμετωπίσει προκειμένου να λάβουν διαπιστευτήρια για τους διπλωμάτες τους, κάτι που έχει καταστήσει ιδιαίτερα δύσκολο το έργο των πρεσβειών τους.

Η Ρωσία έχει επισημάνει ότι ακόμη και η καταβολή των μισθών στους διπλωμάτες της έχει γίνει δύσκολη λόγω των δυτικών περιορισμών, ενώ Αμερικανοί διπλωμάτες έχουν καταγγείλει ότι η Ρωσία επιβάλλει περιορισμούς στις κινήσεις τους. Και οι δύο πλευρές έχουν παραπονεθεί για εκφοβισμό.

Εξάλλου η Ουάσινγκτον έχει επιβάλει περιορισμούς σε έξι ρωσικά ακίνητα, μεταξύ των οποίων το ρωσικό προξενείο στο Σαν Φρανσίσκο και το Σιάτλ όπως και τις εμπορικές αποστολές της Ρωσίας στην Ουάσινγκτον και τη Νέα Υόρκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

