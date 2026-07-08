ΗΠΑ: Βρέφος δηλώθηκε νεκρό από πνιγμό, αλλά βρέθηκε ζωντανό ώρες αργότερα

Αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε στην πολιτεία της Αριζόνα στις ΗΠΑ, όπου ένα βρέφος 18 μηνών, το οποίο και είχε δηλωθεί νεκρό από πνιγμό σε πισίνα, εντοπίστηκε ώρες αργότερα ζωντανό σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με αστυνομική έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα, η οικογένεια του παιδιού κάλεσε πανικόβλητη τις Αρχές στις 8 Φεβρουαρίου, όταν το βρήκε αναίσθητο να επιπλέει μπρούμυτα, στην πισίνα του σπιτιού τους, στην περιοχή Γκίλμπερτ.

Οι διασώστες έσπευσαν στο σημείο έκαναν προσπάθειες ανάνηψης, ενώ το παιδί μεταφέρθηκε στο ιατρικό κέντρο Μέρσι Γκίλμπερτ, όπου περίπου μία ώρα αργότερα γιατρός διαπίστωσε τον θάνατό του.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι αστυνομικοί είχαν επισημάνει στον θεράποντα ιατρό ότι εξακολουθούσαν να διακρίνουν σημάδια ζωής στο παιδί με εκείνον να τους απαντά «εσείς κάντε τη δουλειά σας και αφήστε εμένα να κάνω τη δική μου. Για κάποιο λόγο πήγα στην Ιατρική Σχολή».

Πέντε ώρες αργότερα, υπάλληλος του Ιατροδικαστικού Γραφείου της κομητείας Μαρίκοπα, ο οποίος έφτασε στο νοσοκομείο για να παραλάβει τη σορό, διαπίστωσε ότι το παιδί εξακολουθούσε να αναπνέει.

Το βρέφος διακομίστηκε αεροπορικώς σε άλλο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε και τελικά ανάρρωσε πλήρως, λαμβάνοντας εξιτήριο.

Οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στη λανθασμένη διαπίστωση θανάτου παραμένουν αδιευκρίνιστες καθώς οι ιατρικοί φάκελοι του παιδιού δεν περιλαμβάνονται στην αστυνομική έκθεση.

Ο δικηγόρος του γιατρού υποστήριξε ότι υπάρχουν σημαντικά στοιχεία της υπόθεσης που δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Παράλληλα, οι Αρχές εισηγούνται την άσκηση διώξεων, σε βάρος των γονέων για αμέλεια αφού σύμφωνα με την προαναφερθείσα έκθεση, αστυνομικοί αντιλήφθηκαν έντονη οσμή μαριχουάνας στο σπίτι και εκτιμούν ότι το παιδί ενδέχεται να απέκτησε πρόσβαση στην πισίνα γιατί κανείς δεν το επέβλεπε.

Από την πλευρά του, το ιατρικό κέντρο Μέρσι Γκίλμπερτ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε ενδελεχή εσωτερική έρευνα για το περιστατικό, κάνοντας λόγο για μια «σπαρακτική υπόθεση» στο περιθώριο της οποίας και δεσμέυεται να προχωρήσει στις απαραίτητες αλλαγές, χωρίς ωστόσο να πει περισσότερα.

Πηγή: skai.gr

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