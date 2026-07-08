ΗΠΑ: Στο Κογκρέσο η απόφαση για την αφαίρεση της Συρίας από τη λίστα των κρατών-χορηγών της τρομοκρατίας

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι ο Λευκός Οίκος ενημέρωσε το Κογκρέσο για την πρόθεσή του να άρει τον χαρακτηρισμό της Συρίας ως κράτους-χορηγού της τρομοκρατίας.

Σύμφωνα με τον Ρούμπιο, απαιτείται περίοδος κοινοποίησης 45 ημερών προς το Κογκρέσο, προτού η απόφαση τεθεί οριστικά σε ισχύ.

«Η άρση των κυρώσεων κατά της Συρίας θα ξεκλειδώσει το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις, θα δώσει στη χώρα την ευκαιρία να ανοικοδομηθεί και θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο για τον συριακό λαό. Μια σταθερή και ενωμένη Συρία, που βρίσκεται σε ειρήνη με τον εαυτό της και τους γείτονές της, ωφελεί όχι μόνο την περιοχή αλλά και ολόκληρο τον κόσμο», ανέφερε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η απόφαση ακολουθεί το εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στις 30 Ιουνίου 2025 για τη χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Συρίας, τις «θετικές αλλαγές» και τις ενέργειες της κυβέρνησης του προέδρου Άχμεντ αλ Σάαρα στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, καθώς και τις επίσημες διαβεβαιώσεις της Δαμασκού ότι η Συρία δεν θα υποστηρίζει στο μέλλον διεθνείς τρομοκρατικές ενέργειες.

«Η σημερινή ημέρα αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την αναβίωση των διμερών σχέσεων ΗΠΑ-Συρίας και για την ιστορία της Συρίας ως κράτους. Επαινούμε τη συριακή κυβέρνηση που χαράσσει μια νέα πορεία και προσβλέπουμε στην ενίσχυση της συνεργασίας μας με τη Συρία και τον λαό της», κατέληξε ο Ρούμπιο



Πηγή: skai.gr

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