Δικαστής διέταξε να καταβληθούν στη συγγραφέα E Jean Carroll τα περισσότερα από 5 εκατομμύρια δολάρια που της οφείλει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), αφότου κρίθηκε υπεύθυνος για σεξουαλική κακοποίηση και δυσφήμηση εις βάρος της σε μια αστική υπόθεση πριν από τρία χρόνια.

Ο δικαστής Λιούις Κάπλαν διέταξε την Τετάρτη έναν γραμματέα να αποδεσμεύσει τα χρήματα -μαζί με τους τόκους- από έναν λογαριασμό όπου τα είχε καταθέσει ο Τραμπ μετά την απόφαση.

Ο Τραμπ πίεζε να καθυστερήσει την πληρωμή των 5,8 εκατομμυρίων δολαρίων προκειμένου να ζητήσει από το Ανώτατο Δικαστήριο να επανεξετάσει την απόφασή του να μην εκδικάσει την έφεση της υπόθεσης.

Τον Μάιο του 2023, ένα σώμα ενόρκων της Νέας Υόρκης επιδίκασε στην Carroll την αποζημίωση για τον ισχυρισμό της ότι ο Τραμπ της επιτέθηκε σεξουαλικά τη δεκαετία του 1990 και στη συνέχεια χαρακτήρισε το περιστατικό ως απάτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Τραμπ αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Ένας εκπρόσωπος της νομικής ομάδας του Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη: «Ο αμερικανικός λαός στέκεται στο πλευρό του προέδρου Τραμπ καθώς απαιτεί τον άμεσο τερματισμό όλων των κυνηγιών μαγισσών, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτούμενης από τους Δημοκρατικούς παρωδίας των απατών της Carroll».

«Ο πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να κερδίζει ενάντια στον φιλελεύθερο δικαστικό πόλεμο (Liberal Lawfare), καθώς συνεχίζει να επικεντρώνεται στην αποστολή του να κάνει την Αμερική μεγάλη ξανά», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Η Carroll, πρώην αρθρογράφος περιοδικών η οποία είναι σήμερα 82 ετών, κατηγόρησε τον Τραμπ ότι της επιτέθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1990 σε ένα δοκιμαστήριο του πολυκαταστήματος Bergdorf Goodman στο Μανχάταν, και αργότερα τη δυσφήμησε σε μια ανάρτηση στο Truth Social το 2022, αρνούμενος τους ισχυρισμούς της.

Ο Τραμπ κατέθεσε το ποσό της αποζημίωσης σε έναν λογαριασμό ελεγχόμενο από το δικαστήριο λίγο μετά την ετυμηγορία, και τα χρήματα παρέμειναν εκεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των εφέσεων. Ο δικαστής δεν διευκρίνισε πότε ακριβώς θα αποδεσμευτούν τα κεφάλαια προς την Carroll.

Ο πρόεδρος έχει ισχυριστεί επανειλημμένα ότι ο δικαστής που επέβλεπε την αστική δίκη, Λιούις Κάπλαν, επέτρεψε αθέμιτα την παρουσίαση αποδεικτικών στοιχείων που επηρέασαν αρνητικά τον τρόπο με τον οποίο οι ένορκοι έβλεπαν τον Τραμπ.

Ένα ομοσπονδιακό εφετείο συμφώνησε με την ετυμηγορία των ενόρκων πέρυσι και δήλωσε ότι ο Κάπλαν δεν υπέπεσε σε σφάλματα που θα δικαιολογούσαν τη διεξαγωγή νέας δίκης.

Ο Τραμπ έχει επίσης ασκήσει έφεση κατά της απόφασης ενός άλλου σώματος ενόρκων το 2024, το οποίο έκρινε τον πρόεδρο υπεύθυνο για δυσφήμηση της Carroll σε μια ξεχωριστή περίπτωση, επιδικάζοντάς της σχεδόν 84 εκατομμύρια δολάρια. Ένα σώμα ομοσπονδιακών δικαστών απέρριψε την έφεσή του κατά της συγκεκριμένης απόφασης πέρυσι.

Πηγή: skai.gr

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