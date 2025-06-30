Τουλάχιστον δυο πυροσβέστες σκοτώθηκαν χθες Κυριακή στην αμερικανική πολιτεία Άινταχο (βορειοδυτικά), όταν έπεσαν σε ενέδρα εναντίον δυνάμεων που επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε περιοχή με βλάστηση, ανακοίνωσε τοπικός σερίφης.

Ο σερίφης της κομητείας Κουτενάι Ρόμπερτ Νόρις δήλωσε πως «έχουμε δυο νεκρούς» και ακόμη παραμένει «άγνωστος» ο αριθμός των «θυμάτων», καθώς «δεχόμαστε πυρά» από ελεύθερο σκοπευτή ή ελεύθερους σκοπευτές εν μέσω επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς σε ορεινό τομέα της περιοχής της Κουρ ντ’ Αλέν, πόλης 57.000 κατοίκων κάπου 420 χιλιόμετρα ανατολικά του Σιάτλ, στην πολιτεία Ουάσιγκτον.

Μέλη ειδικής μονάδας επέμβασης της αστυνομίας (SWAT) εντόπισαν χθες βράδυ (τοπική ώρα) «αποβιώσαντα άνδρα στο όρος Κάνφιλντ» και «πυροβόλο όπλο κοντά του», ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Κουτενάι, έπειτα από την ενέδρα εναντίον πυροσβεστών που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δυο μέλη της υπηρεσίας που είχαν σπεύσει για να συμμετάσχουν σε επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς.

Το γραφείο του σερίφη Μπομπ Νόρις ανέφερε πως η εντολή προς τους πολίτες στην περιοχή όπου εκτυλισσόταν το επεισόδιο να βρουν καταφύγιο εκεί όπου βρίσκονταν αίρεται, ωστόσο θύμισε πως «εξακολουθεί να υπάρχει ενεργό μέτωπο φωτιάς στο Όρος Κάνφιλντ», απευθύνοντας σύσταση στους πολίτες να «προετοιμαστούν και να είναι έτοιμοι» για την περίπτωση που χρειαστεί εσπευσμένη απομάκρυνσή τους.

Ο σερίφης Νόρις ανέφερε νωρίτερα πως δεν ήταν ξεκάθαρο αν η ενέδρα στήθηκε από έναν περισσότερους οπλοφόρους. Ανέφερε πως χρησιμοποιήθηκαν ισχυρά τουφέκια εναντίον πυροσβεστών και αστυνομικών.

Το σημείο από όπου βάλλονταν είχε «πυκνή βλάστηση», πρόσθεσε, τονίζοντας πως ο δράστης ή οι δράστες δεν υπήρχε καμιά ένδειξη πως είχε ή είχαν πρόθεση να παραδοθεί ή να παραδοθούν.

Πρόκειται για «ειδεχθή» επίθεση εναντίον «των θαρραλέων πυροσβεστών μας», τόνισε μέσω X ο κυβερνήτης της πολιτείας Άινταχο, ο Μπραντ Λιτλ, δηλώνοντας «συγκλονισμένος» και καλώντας τους συμπολίτες του να «προσευχηθούν για τις πυροσβέστες και τις οικογένειές τους» και προειδοποιώντας επίσης να μην πλησιάσουν στην περιοχή ώστε να επιτραπεί στην πυροσβεστική να μπορέσει να φέρει σε πέρας το έργο της κατάσβεσης.

Η φωτιά ήταν το δόλωμα

Ο αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας της κομητείας, ο Πατ Ράιλι, δήλωσε πως «ράγισε η καρδιά του» για την επίθεση στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο KHQ.

Ερευνάται το εάν η πυρκαγιά οφειλόταν σε εμπρησμό με σκοπό να προσελκυστούν πυροσβέστες στην περιοχή, δήλωσε ο βοηθός σερίφη Τζεφ Χάουαρντ στο ABC News.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ ενημερώθηκε για το συμβάν, επίσης σύμφωνα με το ABC News.

Περισσότερα όπλα από ό,τι κάτοικοι σε κυκλοφορία

Με περισσότερα όπλα από ό,τι κατοίκους σε κυκλοφορία, οι ΗΠΑ καταγράφουν τον υψηλότερο δείκτη θνησιμότητας από πυροβόλα όπλα από οποιαδήποτε άλλη ανεπτυγμένη χώρα.

Οι σκοτωμοί αυτής της φύσης είναι αέναη μάστιγα στη χώρα που η μια κυβέρνηση μετά την άλλη δεν καταφέρνει να ελέγξει, καθώς πολλοί Αμερικανοί δεν θέλουν ούτε να ακούσουν προτάσεις για τον περιορισμό της οπλοκατοχής. Το δικαίωμα των πολιτών να κατέχουν όπλα προστατεύεται από τη δεύτερη τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Gun Violence Archive, μέχρι στιγμής φέτος έχουν καταγραφτεί στις ΗΠΑ 189 mass shootings — επιθέσεις με τη χρήση πυροβόλων όπλων που έχουν πάνω από τέσσερα θύματα εξαιρουμένου του δράστη, κατά τον ορισμό που χρησιμοποιεί.

Τουλάχιστον 17.927 άνθρωποι δολοφονήθηκαν με τη χρήση πυροβόλων όπλων το 2023 στις ΗΠΑ, κατά τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC), της κυριότερης ομοσπονδιακής υπηρεσίας δημόσιας υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

