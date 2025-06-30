Μαίνεται για δεύτερη ημέρα η μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στη Σμύρνη με το έργο των πυροσβεστών να δυσχεραίνεται από τους ισχυρούς ανέμους, όπως δήλωσε ο υπουργός Γεωργίας και Δασών και μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ο υπουργός Ιμπραχήμ Γιουμακλί δήλωσε ότι στις περιοχές Κουγιουτσάκ και Ντογάνμπεη της Σμύρνης σημειώθηκαν αναζωπυρώσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας εξαιτίας ανέμων ταχύτητας 40-50 χλμ/ώρα και ότι τέσσερα χωριά και δύο συνοικίες εκκενώθηκαν. Ελικόπτερα, πυροσβεστικά αεροσκάφη και άλλα οχήματα, καθώς και περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις προσπάθειες κατάσβεσης, ανέφερε ο υπουργός μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Σμύρνη. Οπτικό υλικό που μετέδωσαν τα μέσα ενημέρωσης δείχνει τρακτέρ με βυτιοφόρα και ελικόπτερα που μετέφεραν νερό, ενώ καπνός υψωνόταν πάνω από λόφους με καμένα δέντρα. Οι παράκτιες περιοχές της Τουρκίας έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια από πυρκαγιές καθώς τα καλοκαίρια έχουν γίνει πιο θερμά και ξηρά, κάτι που οι επιστήμονες συνδέουν με την κλιματική αλλαγή.

Στη διάρκεια της νύχτας προστέθηκαν τουλάχιστον 44 εστίες στις δεκάδες πυρκαγιές που μαίνονται νοτιοδυτικά της επαρχίας της Σμύρνης, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Οι σειρήνες στο Αϊδίνιο ηχούσαν κάθε 15 λεπτά, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης καθώς οι άνεμοι που έφταναν τα 117 χιλιόμετρα την ώρα καθήλωσαν τα ελικόπτερα αφήνοντας μόνο δύο αεροσκάφη να κάνουν ρίψεις, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Σουλεϊμάν Ελμπάν. «Την Κυριακή ξέσπασαν 77 νέες πυρκαγιές στην Τουρκία» συμπλήρωσε, όπως μεταδίδει το CNN Turk.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη, υπήρξαν χθες σε μία μέρα 150 πυρκαγιές στην Τουρκία, ενώ σημείωσε και ότι η φωτιά πλησίασε το αεροδρόμιο της Σμύρνης το οποίο έκλεισε για πολλές ώρες. Όπως σημείωσε, κινδύνευσαν μεγάλες γειτονιές στα περίχωρα της Σμύρνης ενώ υπήρξαν και σπίτια που κάηκαν. Ο Κωστίδης πρόσθεσε ακόμη ότι σύμφωνα με τις αρχές δεν υπάρχουν θύματα μέχρι στιγμής. «Από τους ισχυρούς δεν μπορούσαν να πετάξουν τα περισσότερα πυροσβεστικά αεροσκάφη, αλλά αργά το βράδυ άρχισαν πάλι να συμμετέχουν στο έργο. Θεωρούν ότι σήμερα θα τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά και στη Σμύρνη και στις άλλες περιοχές που έχουν ξεσπάσει στην Τουρκία», ανέφερε ο Κωστίδης. Παράλληλα, δήλωσε ότι αυτό που έκανε εντύπωση, είναι ότι στο τηλεοπτικό δίκτυο Habertürk, υπήρξε μια συζήτηση όπου οι τηλεθεατές κατηγορούσαν τις τουρκικές εταιρείες τηλεφωνικής επικοινωνίας, λέγοντας ότι δεν είχαν δίκτυο και ότι μιλούσαν μόνο με τα ελληνικά δίκτυα.

Πέντε συνοικίες εκκενώθηκαν στην περιοχή του Σεφεριχισάρ, όπου η φωτιά απείλησε σπίτια.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο είπε ότι κάτοικοι κόβουν δέντρα στο χωριό Ουρκμέζ, σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν τις φλόγες να πλησιάσουν στα σπίτια τους.

Μια άλλη πυρκαγιά, που ξέσπασε σε μια χωματερή στο Γκαζιεμίρ, 13 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης της Σμύρνης, επεκτάθηκε σε δασική έκταση και απειλεί τη βιομηχανική ζώνη του Οτοκέντ, όπου έχουν την έδρα τους πολλές αντιπροσωπείες αυτοκινήτων. Σύμφωνα με τα πλάνα που μετέδωσε το ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι NTV, μία από αυτές κάηκε.

Το αεροδρόμιο της Σμύρνης έχει επίσης αναστείλει προσωρινά όλες τις πτήσεις από και προς την πόλη.

Η φωτιά ήταν ορατή ακόμα και από τα ελληνικά νησιά, ενώ στάχτες έφτασαν στην Πάτμο. Στη Σμύρνη, οι φλόγες που ξέσπασαν ανάμεσα στις περιοχές Μεντερές και Σεφεριχισάρ έχουν επεκταθεί επικίνδυνα λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν με ταχύτητες 70 έως 117 χιλιομέτρων την ώρα.

Τα μέτωπα απείλησαν συνοικίες στην περιοχή Ουρκμέζ, με αρκετά σπίτια να έχουν υποστεί ζημιές. Χωριά έχουν εκκενωθεί, ενώ οι αρχές συνεχίζουν προληπτικές εκκενώσεις σε οικισμούς που βρίσκονται στην πορεία της φωτιάς.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε αργά τη νύχτα ο περιφερειάρχης της Σμύρνης, Σουλεϊμάν Ελμπάν, η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, ενώ επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Οι ισχυροί άνεμοι, πάντως, δυσχεραίνουν το έργο των πτητικών μέσων.

Η αιτία της πυρκαγιάς αποδίδεται, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, σε πρόβλημα με ηλεκτρικά καλώδια, χωρίς να υπάρχει ακόμα επίσημο πόρισμα.

Ωστόσο, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιλμάζ Τουντς γνωστοποίησε πως έχουν γίνει 17 συλλήψεις για πιθανή εμπρηστική δραστηριότητα.

Την ίδια ώρα, στο γειτονικό Αϊδίνιο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη, καθώς τις τελευταίες 48 ώρες εκδηλώθηκαν 93 ξεχωριστές πυρκαγιές.

Πυρκαγιές καταγράφηκαν επίσης σε Μανίσα, Τσανακκαλέ και Σακάρια, με τις αρχές να κάνουν λόγο για συνολικά εννέα μεγάλες πυρκαγιές στα δυτικά της χώρας.

Ο υπουργός Γεωργίας και Δασών, Ιμπραΐμ Γιουμακλί, ανακοίνωσε πως οι πυρκαγιές σε Μπιλετζίκ, Μπολού και Σακάρια έχουν τεθεί υπό έλεγχο.

