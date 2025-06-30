ΗΠΑ: Ένα σπάνιο πλάσμα καταγράφηκε σε κάμερα από οδηγό στις 4 π.μ.

Λίγο πριν τα ξημερώματα στο Μίσιγκαν στις ΗΠΑ, ένας φιλόζωος έγινε μάρτυρας μιας μαγικής στιγμής, βγαλμένης από παραμύθια με ξωτικά και νεράιδες.

Ο Ραμέζ Χουράν έφευγε για τη δουλειά το πρωί της 18ης Ιουνίου, όταν παρατήρησε ένα εντυπωσιακό λευκό πλάσμα να στέκεται στην άκρη ενός κοντινού συγκροτήματος διαμερισμάτων.

Αυτό που φαινόταν να είναι ένα κατάλευκο ελάφι πέρασε μπροστά από το αυτοκίνητο του Χουράν γύρω στις 4:45 π.μ., ενώ εκείνος είχε καθυστερήσει δέκα λεπτά για να πάει στη δουλειά του στο Φάρμινγκτον Χιλς του Μίσιγκαν.

Η σύντομη καθυστέρηση υπέβαλε τον Χουράν σε ένα σπάνιο, σχεδόν μαγικό περιστατικό.

«Με την άκρη του ματιού μου, παρατήρησα ένα λευκό ελάφι να στέκεται στην είσοδο ενός συγκροτήματος διαμερισμάτων», είπε στο αμερικανικό δίκτυο Mlive.

«Πέρασε από μπροστά μου και είπα στον εαυτό μου, "είναι αυτό που ότι νομίζω ό,τι είναι;"»

Δήλωσε ακόμα στο Fox2 Detroit ότι βλέπει ελάφια συνέχεια, καθώς είναι σχετικά συνηθισμένα στην περιοχή του, αλλά δεν είχε ξαναδεί κάτι παρόμοιο και κατάλαβε πως έπρεπε να το απαθανατίσει με κάμερα.

«Βλέπω πολλά ελάφια στη γειτονιά μου. Στην αυλή μου συναντώ ελάφια συνέχεια, αλλά δεν έχω ξαναδεί ποτέ ένα τέτοιο λευκό ελάφι, ένα αλμπίνο με κόκκινα μάτια».

Τα αλμπίνο ελάφια υποφέρουν από μια ασθένεια εξαιτίας της οποίας αδυνατούν να παράγουν μελανίνη, η οποία δίνει χρώμα στα μάτια, το δέρμα και τη γούνα.

Ως ερασιτέχνης φωτογράφος άγριας ζωής πάντως, ο Χουράν βρήκε τη στιγμή αξέχαστη. «Ήμουν ενθουσιασμένος που το είδα», είπε.

Πηγή: skai.gr

