Το Ιράν πιθανότατα γνώριζε ότι η Χαμάς είχε σχεδιάσει επιχειρήσεις κατά του Ισραήλ, λέει Αμερικανός αξιωματούχος Κόσμος 19:45, 11.10.2023

Ωστόσο, η Ουάσιγκτον δεν έχει μέχρι στιγμής πληροφορίες ότι η Τεχεράνη διεύθυνε ή ενορχήστρωσε την ολέθρια επίθεση των ενόπλων της Χαμάς, δήλωσε σήμερα Αμερικανός αξιωματούχος