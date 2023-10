Σειρήνες για επίθεση στο βόρειο Ισραήλ - Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε ρουκέτα κατά της Χάιφα - Βίντεο

Σειρήνες για επίθεση ηχούν αυτή την ώρα στο βόρειο Ισραήλ. Οι σειρήνες ηχούν σε κάθε πόλη στο βορρά, συμπεριλαμβανομένων των υψωμάτων του Γκολάν. "Ελήφθη μια αναφορά σχετικά με ύποπτη διείσδυση από τον Λίβανο στον εναέριο χώρο του Ισραήλ" ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός (IDF).

Οι Ισραηλινοί έλαβαν οδηγίες να βρουν καταφύγιο. H Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου ανακοίνωσε ότι "οι κάτοικοι των κοινοτήτων στα σύνορα του Λιβάνου και της Συρίας πρέπει να εισέλθουν σε καταφύγια, να κλειδώσουν τις πόρτες και τα παράθυρά τους".

Σύμφωνα με τη Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου, αυτές οι οδηγίες ακολουθούν μια "ευρεία επίθεση" που σημειώθηκε στο βορρά πριν από λίγο. Η οδηγία συμβουλεύει τους κατοίκους να εισέρχονται στο καταφύγιο με προμήθειες, νερό, κλινοσκεπάσματα, κουβέρτες, φάρμακα και συσκευές επικοινωνίας.



Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεκάδες drones διείσδυσαν από τον Λίβανο στο Ισραήλ. Παράλληλα, η Χαμάς υποστηρίζει ότι εκτόξευσε πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς προς την περιοχή της Χάιφα. Το Περιφερειακό Συμβούλιο στο Χοφ ΧαΚαρμέλ στο βόρειο Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έπεσε ρουκέτα σε παράκτια περιοχή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του συμβουλίου, δεν υπάρχουν θύματα και ζημιές και οι κάτοικοι σε κοινότητες καλούνται να παραμείνουν σε προστατευόμενες περιοχές.

Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας κάτοικοι της Χάιφα εμφανίζονται να τρέχουν στα καταφύγια.

Residents in the Northern Israeli City of Haifa can be seen running for Cover as Air Raid Sirens Blare following the launch of R-160 Missiles by Hamas in the Gaza Strip towards the City. pic.twitter.com/9rUB4LfMY7