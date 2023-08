Τη Βόρεια Καρολίνα σαρώνει η Idalia - Μετράει τις πληγές της η Φλόριντα από τον σαρωτικό τυφώνα (Δείτε βίντεο)

Η τροπική καταιγίδα Idalia συνεχίζει να σφυροκοπά τις ακτές του Νοτιοανατολικού Ατλαντικού, με προειδοποιήσεις για ξαφνικές πλημμύρες στη Βόρεια Καρολίνα, ενώ τμήματα της δυτικής ακτής της Φλόριντα αντιμετωπίζουν σημαντικές ζημιές

Η τροπική καταιγίδα Idalia σαρώνει τη Βόρεια Καρολίνα αφού πριν άφησε πίσω της τμήματα της Φλόριντα να μετρούν τις πληγές τους και να ξεκινούν τον επίπονο δρόμο της ανάκαμψης.

Η τροπική καταιγίδα Idalia συνεχίζει να σφυροκοπά τις ακτές του Νοτιοανατολικού Ατλαντικού, με προειδοποιήσεις για ξαφνικές πλημμύρες στη Βόρεια Καρολίνα, ενώ τμήματα της δυτικής ακτής της Φλόριντα αντιμετωπίζουν «σημαντικές ζημιές» από τον πιο ισχυρό τυφώνα που πλήττει την περιοχή Big Bend εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.

Χιλιάδες σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στη Φλόριντα, ορισμένα με θρυμματισμένους τοίχους και στέγες, πλημμυρισμένα μέχρι τη μέση με τους αξιωματούχους να προειδοποιούν ότι αποτελούν εστίες κινδύνου για τις επόμενες ημέρες.

Ωστόσο, ενώ αναφέρθηκαν ορισμένοι θάνατοι, η καταστροφή χαρακτηρίζεται μικρότερη από αυτή που θα μπορούσε να είναι από τον τυφώνα κατηγορίας 3 που έπληξε τη Φλόριντα πριν πλήξει τη νότια Τζόρτζια και τη Νότια Καρολίνα.

Δύο άνδρες σκοτώθηκαν σε ξεχωριστά δυστυχήματα το πρωί της Τετάρτης κατά τη διάρκεια σφοδρών καταιγίδων ανέφεραν οι αρχές της Φλόριντα. Και οι δύο θάνατοι σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες.

Ένας άλλος θάνατος αναφέρθηκε στην κομητεία Lowndes της Τζόρτζια, όπου ένας άνδρας πέθανε αφού ένα δέντρο έπεσε πάνω τουτη στιγμή που ο ίδιος έκοβε ένα δέντρο σε αυτοκινητόδρομο.

Η Idalia αναμένεται να διατηρήσει τον χαρακτηρισμό της ως τροπική καταιγίδα καθώς κινείται στα ανοικτά της ανατολικής ακτής από την Πέμπτη το πρωί.

Οι έντονες βροχοπτώσεις στη Νότια και Βόρεια Καρολίνα «θα συνεχίσουν να προκαλούν σε περιοχές ξαφνικές, αστικές και μέτριες πλημμύρες ποταμών, με σημαντικές επιπτώσεις», ανέφερε το κέντρο τυφώνων.

