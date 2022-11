ΗΠΑ: Τι σημαίνει για την Ελλάδα η νίκη των Δημοκρατικών στη Γερουσία - Eξελέγη και ο υιός Μενέντεζ

Άμεσου ελληνικού ενδιαφέροντος για τα εθνικά μας συμφέροντα ήταν οι ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών.

O «λευκός καπνός» που βγήκε αργά το βράδυ του Σαββάτου από την πολιτεία της Νεβάδα σήμανε το τέλος του αγώνα για τον έλεγχο της Γερουσίας. Η νίκη της γερουσιαστή Κάθριν Κορτές Μάστο μπορεί να ήταν οριακή, ήταν, όμως, αρκετή για να εξασφαλίσει ότι τουλάχιστον το ένα από τα δύο νομοθετικά Σώματα στο Κογκρέσο θα παραμείνει στα χέρια των Δημοκρατικών. Την ίδια στιγμή, οι Ρεπουμπλικάνοι κατάφεραν να πετύχουν μια πύρρειο νίκη στη Βουλή των Αντιπροσώπων, καθώς φαίνεται ότι θα έχουν μια οριακή και συνεπώς εύθραυστη πλειοψηφία.

Η σημασία των ενδιάμεσων εκλογών για την Ελλάδα

Όσον αφορά την Ελλάδα, ο έλεγχος της Γερουσίας από τους Δημοκρατικούς αποτιμάται θετικά, καθώς σημαίνει ότι ο γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ θα συνεχίσει να είναι πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας. Ειδικότερα για το Κογκρέσο, είναι εξίσου σημαντικό ότι όλοι οι ομογενείς βουλευτές κατάφεραν να κρατήσουν τις έδρες τους και να περάσουν αλώβητοι τον σκόπελο αυτών των εκλογών. Παρόλο που η ελληνική κοινοβουλευτική ομάδα έχασε δύο φιλέλληνες βουλευτές, την Κάρολιν Μαλόνεϊ και τον Τεντ Ντόιτς, ήρθε να προστεθεί ο πρωτοεμφανιζόμενος στον πολιτικό στίβο γιος του γερουσιαστή Μενέντεζ, Ρόμπερτ Μενέντεζ ο νεότερος, ο οποίος κατάφερε να εκλεγεί με χαρακτηριστική άνεση στο Νιου Τζέρσεϊ. Για την περίπτωση του Κρις Πάππας, είναι ευχής έργο που αποφεύχθηκε ένα στραβοπάτημα που θα ανέκοπτε την πορεία του, καθώς στις επόμενες εκλογές ανοίγει μια θέση γερουσιαστή στην πολιτεία του, την οποία αναμένεται να διεκδικήσει.

Ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται η παρουσία των ομογενών και σε πολιτειακό επίπεδο, με την επάνοδο του Αλέξη Γιαννούλια στο Ιλινόις να ξεχωρίζει, καθώς θεωρείται ένας υποσχόμενος πολιτικός που όντας μόλις 46 χρονών δεν αποκλείεται να διαγράψει τα επόμενα χρόνια μια σταθερά ανοδική πορεία προς την κεντρική αμερικανική πολιτική σκηνή.

Τέλος, ο Ρεπουμπλικανός «Dr. Oz» έχασε την Πενσιλβάνια, το αποδέχθηκε και προχώρησε σε δήλωση παραδοχής της ήττας. Ο Μεχμέτ Οζ είναι τουρκικής καταγωγής και εκλεκτός του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο Δημοκρατικός που τον νίκησε, ο Τζον Φέτερμαν, έχει διατυπώσει φιλελληνικές θέσεις.

