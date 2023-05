ΗΠΑ: Τέλος στις επαναπροωθήσεις στα σύνορα, φόβοι για κύμα μεταναστών - Ρεπουμπλικανοί: «Είμαστε σε κατάσταση πολιορκίας»

Οι αμερικανικές αρχές φοβούνται μαζική εισροή μεταναστών στα νότια σύνορα της χώρας αυτή την εβδομάδα, καθώς αναμένεται να αρθεί μέτρο που είχε ληφθεί στη διάρκεια της πανδημίας

Τέλος στις άμεσες επαναπροωθήσεις στα αμερικανικά σύνορα. Οι αμερικανικές αρχές φοβούνται μαζική εισροή μεταναστών στα νότια σύνορα της χώρας αυτή την εβδομάδα, καθώς αναμένεται να αρθεί ένα μέτρο που είχε ληφθεί στη διάρκεια της πανδημίας, το οποίο επέτρεπε την άμεση επαναπροώθηση των παράτυπων μεταναστών που περνούσαν τα χερσαία σύνορα των ΗΠΑ.

Το μέτρο αυτό, γνωστό ως Title 42, θα αρθεί τα μεσάνυκτα της Πέμπτης ώρα Ουάσινγκτον.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν ανησυχεί ότι θα υπάρξει μαζική εισροή μεταναστών στις μεθοριακές πόλεις.

Οι πόλεις Ελ Πάσο, Μπράουνσβιλ και Λαρέντο κήρυξαν τοπικά κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για να αυξήσουν τους πόρους που μπορούν να διαθέσουν για την αντιμετώπιση των μεταναστών που είναι ήδη παρόντες, κυρίως ανθρώπων από τη Λατινική Αμερική. Στο Ελ Πάσο, εκατοντάδες άνθρωποι κοιμούνται στους δρόμους, πολλοί πάνω σε χαρτόνια.

BREAKING: Texas has deployed their own Texas Tactical Border Force as migrants wait to storm the border once Title 42 ends.



The Texas National Guard is readying Black Hawk helicopters and C-130s as they brace for an invasion along the southern border.



- El Paso says 15,000 are… pic.twitter.com/JDmDnmPgi3 — Collin Rugg (@CollinRugg) May 8, 2023

Ο δήμαρχος του Ελ Πάσο Όσκαρ Λίζερ αναμένει ότι θα αντιμετωπίσει ένα κύμα «12.000 με 15.000 ανθρώπων» στα τέλη της εβδομάδας: έως και 10.000 μετανάστες περιμένουν στη γειτονική μεξικανική πόλη Σιουδάδ Χουάρες, σύμφωνα με πρόσφατη καταμέτρηση των τοπικών αρχών, ενώ και άλλοι εκτιμάται ότι θα φτάσουν στα σύνορα τις επόμενες ημέρες.

Το Title 42 ενεργοποιήθηκε το 2020 από την κυβέρνηση του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στο όνομα της αντιμετώπισης της πανδημίας. Ο διάδοχός του Μπάιντεν παρέτεινε την ισχύ του.

Επαναφορά του συστήματος παροχής ασύλου

Ουσιαστικά το μέτρο αυτό εμπόδιζε την πρόσβαση των μεταναστών στο αμερικανικό σύστημα παροχής ασύλου, καθώς επαναπροωθούνταν χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτημα.

Από την Παρασκευή θα μπορούν και πάλι να υποβάλλουν αιτήσεις για την παροχή ασύλου και θα μπορούν να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για να πολεμήσουν την επαναπροώθησή τους. Η διαδικασία αυτή ενδέχεται να διαρκεί χρόνια.

Οι Ρεπουμπλικάνοι δεν σταματούν να επιτίθενται στον Μπάιντεν, προβλέποντας ότι στα σύνορα θα επικρατήσει «χάος», ενώ κάποιοι από αυτούς θεωρούν ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται πλέον «σε κατάσταση πολιορκίας».

Η κυβέρνηση Μπάιντεν «στρώνει το κόκκινο χαλί σε ανθρώπους από όλο τον κόσμο», κατήγγειλε χθες ο κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ και ανακοίνωσε ότι κινητοποίησε την εθνοφρουρά για να κάνει περιπολίες στα σύνορα.

NEW: Remarkable video from our Fox drone team shows an enormous line of hundreds of migrants who just crossed illegally into Brownsville, TX this evening. A large majority of them are single adults. The RGV continues to see a massive surge of illegal crossings ahead of T42 drop. pic.twitter.com/xHDV8sc8PD — Bill Melugin (@BillFOXLA) May 8, 2023

Την προηγούμενη εβδομάδα η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι στέλνει 1.500 επιπλέον στρατιώτες στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό για να βοηθήσουν τους ήδη 2.500 που βρίσκονται εκεί για να στηρίζουν την αστυνομία συνόρων.

Παράλληλα η Ουάσινγκτον έχει υιοθετήσει σειρά μέτρων: Οι μετανάστες θα πρέπει πλέον να κλείνουν ραντεβού για να περάσουν από συνέντευξη με την αμερικανική υπηρεσία μετανάστευσης, προτού φτάσουν στις ΗΠΑ. Για τον λόγο αυτό έχει δημιουργηθεί και μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, η CBP One.

Όμως τα επαναλαμβανόμενα προβλήματα στο σύστημα προκαλούν αγανάκτηση σε πολλούς αιτούντες άσυλο, με κάποιους να αποφασίζουν να περιμένουν στα σύνορα για να προσπαθήσουν να εισέλθουν παράτυπα στις ΗΠΑ.

Η ένταση οξύνθηκε ακόμη περισσότερο στο Τέξας, αφού οδηγός στο Μπράουνσβιλ παρέσυρε με το αυτοκίνητό του και σκότωσε οκτώ μετανάστες που περίμεναν σε στάση λεωφορείου.

Το Ελ Πάσο προβλέπει να ναυλώσει λεωφορεία ώστε οι μετανάστες που φτάνουν στην πόλη να μπορούν να κατευθύνονται σε άλλες περιοχές των ΗΠΑ, ένα μέτρο που υπερασπίζεται ο δήμαρχος της πόλης.

Η μεταναστευτική νομοθεσία των ΗΠΑ «δεν λειτουργεί εδώ και αρκετό καιρό», πολύ πριν την προεδρία του Μπάιντεν ή του Τραμπ, εκτίμησε ο ίδιος.

«Όλα αυτά είναι ατελείωτα και έχουμε πραγματικά ανάγκη να ορίσουμε ποια κατεύθυνση θα πάρει», πρόσθεσε ο Λίζερ.

The end of Title 42 on Thursday will absolutely OVERWHELM our Border Patrol with illegal migrants.



The mainstream media will REFUSE to cover this, so I will be traveling down to the border tomorrow to provide REAL on-the-ground coverage.



Citizen journalists are the solution. pic.twitter.com/38AtU6L2EU — Nick Sortor (@nicksortor) May 8, 2023

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

