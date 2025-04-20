Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ένα μικρό, μονοκινητήριο αεροσκάφος συνετρίβη στην Τρίλα του Ιλινόις, το πρωί του Σαββάτου.

Το αεροπλάνο αναχώρησε από το Menomonie του Ουισκόνσιν και κατέβηκε γύρω στις 10:15 π.μ., σύμφωνα με την αστυνομία της πολιτείας. Όλοι οι επιβαίνοντες διαπιστώθηκε ότι είναι νεκροί.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών, το οποίο θα διερευνήσει τη συντριβή, αναγνώρισε το αεροπλάνο ως μοντέλο Cessna C180G.

Ο κυβερνήτης JB Pritzker προέτρεψε το κοινό να ακολουθήσει τις οδηγίες των αρχών, καθώς οι δρόμοι έκλεισαν μετά το δυστύχημα.

«Τρομερά νέα από την κομητεία Coles», έγραψε ο Pritzker σε ανάρτησή του στο X. «Η διοίκησή μου παρακολουθεί την κατάσταση με τις σκέψεις μας σε αυτούς που επλήγησαν από το αεροπορικό δυστύχημα».

Αυτό ήταν το δεύτερο θανατηφόρο δυστύχημα μέσα σε δύο ημέρες. Ένα αεροπλάνο συνετρίβη σε ποταμό της Νεμπράσκα το βράδυ της Παρασκευής, σκοτώνοντας και τα τρία άτομα που βρίσκονταν μέσα.

Πηγή: skai.gr

