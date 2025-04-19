ΗΠΑ: Συντριβή αεροπλάνου με τρεις νεκρούς

Μικρό αεροσκάφος συνετρίβη στη Νεμπράσκα των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους όλοι οι επιβαίνοντες, σύμφωνα με το NBC.

Το αεροπλάνο συνετρίβη στον ποταμό Platte νότια του Fremont - ή περίπου 64 χλμ βορειοδυτικά της Omaha - σύμφωνα με δήλωση του γραφείου του σερίφη της κομητείας Dodge.

Οι σοροί των τριών επιβαινόντων του αεροπλάνου ανασύρθηκαν αλλά δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί, ανέφερε το γραφείο του σερίφη.

Οι αρχές πρόσθεσαν ότι η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών ανέλαβαν την έρευνα.

Η Τζένιφερ Γκάμπρις, εκπρόσωπος του NTSB, δήλωσεότι ένας ανακριτής του NTSB αναμένεται να φτάσει στη σκηνή σήμερα το απόγευμα.

«Μόλις βρεθεί στο σημείο, ο ερευνητής θα ξεκινήσει τη διαδικασία εξέτασης του αεροσκάφους», είπε. «Το αεροσκάφος θα μεταφερθεί στη συνέχεια σε μια ασφαλή εγκατάσταση για περαιτέρω αξιολόγηση».

Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια της επιτόπιας φάσης της διερευνητικής διαδικασίας, «το NTSB δεν καθορίζει ούτε εικάζει την αιτία του ατυχήματος» και ότι μια προκαταρκτική έκθεση με περισσότερες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμη εντός 30 ημερών.

Πλήθος αεροπορικών δυστυχημάτων τις τελευταίες εβδομάδες

Η συντριβή ακολουθεί μία σειρά παρόμοιων συντριβών αεροπλάνων και ελικοπτέρων τις τελευταίες εβδομάδες.

Τον περασμένο μήνα, ένα μονοκινητήριο αεροπλάνο συνετρίβη σε ένα σπίτι στο Μπρούκλιν Παρκ της Μινεσότα, σκοτώνοντας το μοναδικό άτομο που επέβαινε και πυροδοτώντας φωτιά.

Στις 10 Απριλίου, ένα ελικόπτερο συνετρίβη στον ποταμό Hudson κοντά στη Νέα Υόρκη, σκοτώνοντας τον πιλότο και μια πενταμελή οικογένεια. Την επόμενη μέρα, ένα άλλο μικρό αεροπλάνο συνετρίβη στην Μπόκα Ράτον της Φλόριντα, σκοτώνοντας και τους τρεις επιβάτες του.

Και στις 12 Απριλίου, ένα ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη ενώ ετοιμαζόταν για δεύτερη προσπάθεια προσγείωσης στην Κολούμπια της Νέας Υόρκης, σκοτώνοντας και πάλι όλους τους επιβάτες του.

