Τραγωδία στην Κένυα: 14 ετών κοριτσάκι σκοτώθηκε από λιοντάρι

Μια 14χρονη σκοτώθηκε το Σάββατο από ένα λιοντάρι στα περίχωρα του Ναϊρόμπι, της πρωτεύουσας της Κένυας, ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Άγριων Ζώων (KWS) που διαχειρίζεται την πανίδα της χώρας.

Η επίθεση του λιονταριού έγινε σε ένα αγρόκτημα στα νότια του εθνικού πάρκου του Ναϊρόμπι. Ένας άλλος έφηβος ήταν αυτόπτης μάρτυρας και ειδοποίησε τις αρχές, διευκρίνισε η KWS στην ανακοίνωσή της.

«Οι δασοφύλακες και ομάδες παρέμβασης της KWS επενέβησαν γρήγορα και βρήκαν ίχνη αίματος που οδηγούσαν στον ποταμό Μπαγκάθι. Εκεί εντοπίστηκε νεκρό το νεαρό κορίτσι, που έφερε τραύματα στο κάτω μέρος της πλάτης. Το λιοντάρι δεν εντοπίστηκε στην περιοχή», πρόσθεσε η υπηρεσία αυτή.

Οι ομάδες διάσωσης χτενίζουν τη ζώνη αυτή και έχουν στήσει μια παγίδα, προσπαθώντας να πιάσουν το ζώο.

Η Υπηρεσία ανέφερε επίσης ότι ένας 54χρονος άνδρας σκοτώθηκε από ελέφαντα την Παρασκευή στην κομητεία Νιέρι, στην κεντρική Κένυα. Εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες, τονίζοντας ότι συνεργάζεται στενά με τις τοπικές δυνάμεις ασφαλείας και τους κατοίκους για την ασφάλεια των ανθρώπων που ζουν κοντά σε περιοχές προστατευόμενων ειδών. Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε να γίνουν επενδύσεις ώστε να εγκατασταθούν συστήματα συναγερμού και να ενταθεί η συνεργασία της με τους κατοίκους.

Πηγή: skai.gr

