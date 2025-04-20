Λογαριασμός
Από το Πάσχα στους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας

Η Ουκρανία έγινε ανεξάρτητη μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991 - Ορισμένοι Ουκρανοί επιθυμούν στενότερους δεσμούς με την Ευρώπη, ενώ άλλοι προτιμούν στενότερους δεσμούς με τη Ρωσία

Το φετινό Πάσχα έπεσε την ίδια μέρα σε Ουκρανία και Ρωσία φέτος λόγω μιας σπάνιας ευθυγράμμισης μεταξύ των ημερολογίων τους.

Η Ουκρανία ακολουθούσε το Ιουλιανό ημερολόγιο, το οποίο ακολουθεί και η Ρωσία.

Αλλά το 2023, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι άλλαξε το νόμο και η Ουκρανία να χρησιμοποιεί πλέον το Γρηγοριανό ημερολόγιο.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι αυτό επέτρεψε στους Ουκρανούς να «εγκαταλείψουν τη ρωσική κληρονομιά».

Όσον αφορά τους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας; Οι δύο χώρες έχουν κοινές ιστορικές καταβολές. Από το 1922 έως το 1991, η Ουκρανία ήταν μέρος της Σοβιετικής Ένωσης και πολλοί Ουκρανοί μιλούν ρωσικά. Ο Ζελένσκι επίσης γνωρίζει ρωσικά.

Η Ουκρανία έγινε ανεξάρτητη μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991. Ορισμένοι Ουκρανοί επιθυμούν στενότερους δεσμούς με την Ευρώπη, ενώ άλλοι προτιμούν στενότερους δεσμούς με τη Ρωσία.

Το 2014, η Ρωσία προσάρτησε την Κριμαία και αργότερα εξαπέλυσε μια πλήρους κλίμακας εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

Έκτοτε, πολλοί Ουκρανοί έχουν απομακρυνθεί από τη Ρωσία και ο Ζελένσκι αποφεύγει να χρησιμοποιεί τα ρωσικά δημοσίως.
 

