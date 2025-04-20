Από το Πάσχα στους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας

Το φετινό Πάσχα έπεσε την ίδια μέρα σε Ουκρανία και Ρωσία φέτος λόγω μιας σπάνιας ευθυγράμμισης μεταξύ των ημερολογίων τους.

Η Ουκρανία ακολουθούσε το Ιουλιανό ημερολόγιο, το οποίο ακολουθεί και η Ρωσία.

Αλλά το 2023, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι άλλαξε το νόμο και η Ουκρανία να χρησιμοποιεί πλέον το Γρηγοριανό ημερολόγιο.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι αυτό επέτρεψε στους Ουκρανούς να «εγκαταλείψουν τη ρωσική κληρονομιά».

Όσον αφορά τους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας; Οι δύο χώρες έχουν κοινές ιστορικές καταβολές. Από το 1922 έως το 1991, η Ουκρανία ήταν μέρος της Σοβιετικής Ένωσης και πολλοί Ουκρανοί μιλούν ρωσικά. Ο Ζελένσκι επίσης γνωρίζει ρωσικά.

Η Ουκρανία έγινε ανεξάρτητη μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991. Ορισμένοι Ουκρανοί επιθυμούν στενότερους δεσμούς με την Ευρώπη, ενώ άλλοι προτιμούν στενότερους δεσμούς με τη Ρωσία.

Το 2014, η Ρωσία προσάρτησε την Κριμαία και αργότερα εξαπέλυσε μια πλήρους κλίμακας εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

Έκτοτε, πολλοί Ουκρανοί έχουν απομακρυνθεί από τη Ρωσία και ο Ζελένσκι αποφεύγει να χρησιμοποιεί τα ρωσικά δημοσίως.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.