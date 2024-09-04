Σαν «βόμβα» έσκασε χθες στη Νέα Υόρκη η σύλληψη βοηθού της κυβερνήτη της Πολιτείας, με την κατηγορία ότι ενεργούσε ως πράκτορας της κινεζικής κυβέρνησης.

Πρόκειται για την Linda Sun, πρώην βοηθό της κυβερνήτη Νέας Υόρκης Κάθι Χότσουλ και του πρώην κυβερνήτη Άντριου Κουόμ η οποία συνελήφθη χθες Τρίτη, όπως ανακοίνωσε ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Μπρέον Πιτς.

Το κατηγορητήριο είναι βαρύ και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει: Παραβίαση και συνωμοσία για παραβίαση του νόμου περί καταχώρισης ξένων πρακτόρων, απάτη με βίζες, λαθρεμπόριο αλλοδαπών και συνωμοσία για ξέπλυμα χρήματος.

Η Sun ενήργησε ως «άγνωστος πράκτορας της κινεζικής κυβέρνησης, ενώ ο σύζυγός της, Χου, διευκόλυνε τη μεταφορά εκατομμυρίων δολαρίων σε μίζες», ανέφεραν οι εισαγγελείς σε δελτίο τύπου .

Η Sun και ο Hu συνελήφθησαν στην κατοικία τους στο Long Island το πρωί της Τρίτης.

𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: A former aid for New York Governor Kathy Hochul was arrested and charged Tuesday with acting as an undisclosed agent of the Chinese government, a federal indictment reveals.



Linda Sun at the request of Chinese officials, blocked representatives of the… pic.twitter.com/utOjVxL1pz — RedWave Press (@RedWave_Press) September 3, 2024

Ο σύζυγός της και συγκατηγορούμενος της, Κρις Χου, κατηγορήθηκε επίσης για συνωμοσία για ξέπλυμα χρήματος και συνωμοσία για τραπεζική απάτη.

BREAKING.🚨



There it is. New York Governor Kathy Hochul's former deputy chief of staff has been charged with being an espionage agent of the Chinese Communist Party.



"Earlier today, in federal court in Brooklyn, an indictment was unsealed charging Linda Sun with violating and… pic.twitter.com/YSigOoSo6v — Kyle Becker (@kylenabecker) September 3, 2024

Ο Sun και ο Hu δήλωσαν αθώοι για όλες τις κατηγορίες ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου την Τρίτη το απόγευμα.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι οι κατηγορούμενοι χρησιμοποίησαν εταιρείες κέλυφος, λογαριασμούς iCloud και μηνύματα WeChat – με τα πάντα στα Μανδαρινικά – στα υποτιθέμενα εγκλήματά τους.

Ο συνήγορος υπεράσπισης Seth DuCharme απευθύνθηκε σε δημοσιογράφους έξω από το δικαστήριο την Τρίτη, λέγοντας ότι «έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στην υπόθεσή μας».

«Πολλοί από τους ισχυρισμούς σε αυτό το κατηγορητήριο είναι ειλικρινά περίπλοκοι, υπερβολικά εμπρηστικοί», είπε. «Όπως ακούσατε στο δικαστήριο σήμερα, ανυπομονούμε για την ημέρα μας στο δικαστήριο. Οι κατηγορούμενοι ασκούν το δικαίωμά τους για ταχεία δίκη το συντομότερο δυνατό. Έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στον Κρις και στη Λίντα».

Ποια είναι η «άγνωστη πράκτορας»

Η Sun κατείχε αρκετούς κυβερνητικούς τίτλους για περισσότερο από μια δεκαετία. Τα δημόσια αρχεία απασχόλησης και το προφίλ της στο LinkedIn εμφανίζουν θέσεις που εκτείνονται σε διάφορους φορείς που επικεντρώνονται στην οικονομική ανάπτυξη της Νέας Υόρκης, την εργασία και το εκτελεστικό επιμελητήριο.

Το 2009, ο Sun προσλήφθηκε ως επικεφαλής του προσωπικού στο γραφείο της υφυπουργού Γκρέις Μενγκ όταν η Μενγκ ήταν στη Συνέλευση της Πολιτείας. Η διοίκηση του τότε Κυβερνήτη. Στη συνέχεια, ο Andrew Cuomo προσέλαβε τη Sun το 2012, ονομάζοντας τη διευθύντρια ασιατικών υποθέσεων της Αμερικής και εκπρόσωπο του Queens. Στη συνέχεια, ο Sun έγινε διευθυντής εξωτερικών υποθέσεων για το Empire State Development, το οποίο χειρίζεται την οικονομική ανάπτυξη σε ολόκληρη την πολιτεία. Το 2018 η διοίκηση του Κουόμο την προσέλαβε εκ νέου, ονομάζοντας την επικεφαλής της για θέματα διαφορετικότητας. αργότερα πήρε δουλειά στο Υπουργείο Οικονομικών Υπηρεσιών του κράτους.

Μετά την ανάληψη της Hochul στο ανώτατο αξίωμα της πολιτείας το 2021, η Sun προσλήφθηκε ως αναπληρώτρια επικεφαλής του προσωπικού, υπηρετώντας για περίπου ένα χρόνο προτού κατευθυνθεί για μια θέση ως αναπληρώτρια επίτροπος στρατηγικών επιχειρήσεων στο Υπουργείο Εργασίας, το οποίο τερμάτισε την απασχόλησή της τον Μάρτιο του 2023.

Αυτή η απόλυση το 2023 συνέβη αφού το γραφείο του κυβερνήτη ανακάλυψε «αποδεικτικά στοιχεία ανάρμοστης συμπεριφοράς», είπε ο γραμματέας Τύπου του Χότσουλ, Άβι Σμολ, σε δήλωση στο CNN χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το παράπτωμα.

«(Εμείς) αναφέραμε αμέσως τις ενέργειές της στις αρχές επιβολής του νόμου και βοηθήσαμε τις αρχές επιβολής του νόμου σε όλη αυτή τη διαδικασία», είπε ο Σμολ.

Μεταξύ των δραστηριοτήτων της Sun, λένε οι εισαγγελείς, ενήργησε ως άγνωστη πράκτορας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος, ενεργώντας κατόπιν αιτήματός τους και συμμετέχοντας σε πολιτικές δραστηριότητες για την προώθηση των συμφερόντων του ΚΚΚ.

Το κατηγορητήριο περιγράφει μια προσπάθεια της Sun να εξασφαλίσει «μη εξουσιοδοτημένες επιστολές πρόσκλησης» από το γραφείο του κυβερνήτη, οι οποίες στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν για τη διευκόλυνση του ταξιδιού κυβερνητικών αξιωματούχων με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας στις Ηνωμένες Πολιτείες για συναντήσεις με κρατικούς αξιωματούχους στη Νέα Υόρκη.

Οι μη εξουσιοδοτημένες επιστολές της Sun περιλάμβαναν ψευδείς δηλώσεις σχετικά με έγγραφα μετανάστευσης και «παρέσυραν τους ξένους πολίτες να εισέλθουν παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες», έγραψαν οι εισαγγελείς.

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται επίσης ότι προσπάθησε να «διευκολύνει ένα ταξίδι» στην Κίνα από έναν υψηλόβαθμο, ανώνυμο πολιτικό της Νέας Υόρκης.

Η Sun και ο σύζυγός της έλαβαν «σημαντικά οικονομικά και άλλα οφέλη» που περιελάμβαναν εκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Hu στη ΛΔΚ, ταξιδιωτικά οφέλη, εισιτήρια σε εκδηλώσεις, απασχόληση για τον ξάδερφό της Sun στη ΛΔΚ, παράδοση «παπιών τύπου Nanjing». προετοιμάστηκε από προσωπικό σεφ αξιωματούχου της ΛΔΚ» που στη συνέχεια παραδόθηκαν στην κατοικία των γονέων της Sun, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Ξεπλύθηκαν επίσης τα χρηματικά έσοδα για να αγοράσουν ακίνητα στη Νέα Υόρκη και τη Χαβάη και διάφορα πολυτελή οχήματα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Η Sun κατηγορείται ότι ενήργησε κατόπιν αιτήματος της κινεζικής κυβέρνησης και του ΚΚΚ για να εμποδίσει εκπροσώπους της κυβέρνησης της Ταϊβάν να έχουν πρόσβαση σε κρατικούς κυβερνητικούς αξιωματούχους επειδή γνώριζε ότι οι αξιωματούχοι του ΚΚΚ ήταν «αντίθετοι σε μια τέτοια διπλωματία», σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

Ο ρόλος στην πανδημία του κορωνοϊού

Στην πανδημία, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, η Sun εργάστηκε για να διασφαλίσει ότι ο Κουόμο έσπρωχνε δημόσιους επαίνους στους Κινέζους αξιωματούχους για την αποστολή ιατρικού εξοπλισμού στην πόλη, ενώ ταυτόχρονα εμπόδιζε την Ταϊβάν, η οποία επίσης ζήτησε δημόσια αναγνώριση για την παροχή 200.000 μασκών στο αποκορύφωμα της πανδημίας. λυμαίνονταν τη Νέα Υόρκη.

Τον Απρίλιο του 2020, ένας αξιωματούχος της ΛΔΚ ενημέρωσε τη Sun ότι πολλά κινεζικά ιδρύματα θα δωρίσουν 1.000 αναπνευστήρες στην Ένωση Νοσοκομείων Ευρύτερης Νέας Υόρκης.

Σε αντάλλαγμα, η Sun είπε στον αξιωματούχο ότι ο Κουόμο θα τον καλούσε για να τον ευχαριστήσει για τη δωρεά. Αφού περίμενε δύο ώρες για την κλήση, ο αξιωματούχος παραπονέθηκε ότι δεν είχε ακόμη νέα από τον Κουόμο. Με τη σειρά του, η Sun ζήτησε συγγνώμη και έδειξε ότι ο Κουόμο θα τον ευχαριστούσε δημόσια και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη διευκόλυνση της δωρεάς που είχε προγραμματιστεί να φτάσει στη Νέα Υόρκη την επόμενη μέρα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Ο Κουόμο δεν προσδιορίζεται ονομαστικά στο κατηγορητήριο, αλλά η θητεία του ως κυβερνήτης ευθυγραμμίζεται με το χρονοδιάγραμμα των καταγγελιών.

Μια αρχειοθετημένη ανάρτηση X δείχνει ότι ο Κουόμο δημοσίευσε ένα ευχαριστήριο μήνυμα από τον κυβερνητικό λογαριασμό του την επόμενη μέρα.

«Επιτέλους πήραμε καλά νέα σήμερα. Η κινεζική κυβέρνηση βοήθησε στη διευκόλυνση της δωρεάς 1.000 αναπνευστήρων που θα φτάσουν στο JFK σήμερα. Ευχαριστώ την κινεζική κυβέρνηση, τον Τζακ Μα, τον Τζο Τσάι, το Ίδρυμα Τζακ Μα, το Ίδρυμα Τσάι και τον Γενικό Πρόξενο Χουάνγκ», αναφέρεται στην ανάρτηση.

Η Hochul λέει ότι είναι έξαλλη και «απόλυτα σοκαρισμένη»

Η Χότσουλ είναι έξαλλη, εξοργισμένη και «απόλυτα σοκαρισμένη με το πόσο θρασύδειλ» φέρεται να ήταν η συμπεριφορά της Sun», είπε η κυβερνήτης χθες το βράδυ στο ραδιόφωνο WNYC.

«Ήταν μια προδοσία της εμπιστοσύνης μου», είπε η Χότσουλ προσθέτοντας πως την απέλυσε το 2023 για ανάρμοστη συμπεριφορά. «Ειδοποιήσαμε τις αρχές – και ως εκ τούτου καταλήξαμε σε αυτό που συνέβη εδώ σήμερα», είπε η κυβερνήτης υποστηρίζοντας ότι για την ίδια εργάστηκε μόνο 15 μήνες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.