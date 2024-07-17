Ο αρχηγός μιας εξτρεμιστικής ομάδας νεοναζί με έδρα την Ανατολική Ευρώπη κατηγορείται από τις ΗΠΑ ότι σχεδίαζε να ντυθεί συνεργάτης του Άγιου Βασίλη και να μοιράσει δηλητηριασμένες καραμέλες σε παιδιά Εβραίων στη Νέα Υόρκη, προκειμένου να σπείρει τον τρόμο.

Ο Michail Chkhikvishvili, ένας 21χρονος από τη Δημοκρατία της Γεωργίας, συνελήθφη στο Κισινάου της Μολδαβίας στις 6 Ιουλίου με ένταλμα σύλληψης της Interpol.και αντιμετωπίζει τέσσερις κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της υποκίνησης εγκλημάτων μίσους και πράξεων μαζικής βίας, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Prosecutors say neo-Nazi 'murder cult' leader plotted to give poison candy to Jewish kids in NYC https://t.co/Wz3fkU4vRN — The Associated Press (@AP) July 17, 2024

Ο Chkhikvishvili - ο οποίος έχει διάφορα παρατσούκλια συμπεριλαμβανομένου του Commander Butcher (Διοικητής Χασάπης) - φέρεται να είναι ο αρχηγός της οργάνωσης Maniac Murder Cult.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς των ΗΠΑ , πρόκειται για μια διεθνή εξτρεμιστική ομάδα που εμμένει σε μια «νεοναζιστική επιταχυντική ιδεολογία και προωθεί τη βία και τις βίαιες ενέργειες κατά των φυλετικών μειονοτήτων, της εβραϊκής κοινότητας και άλλων ομάδες που θεωρεί «ανεπιθύμητες».

⚠️ BREAKING: Neo-N*zi 'Commander Butcher' Charged for Plotting Attacks on Jewish Children in New York



Michail Chkhikvishvili, also known as "Commander Butcher," has been indicted on charges of planning mass casualty attacks against Jewish children in New York City.… pic.twitter.com/fT6dzXocue — Awesome Jew (@Jewsarethegoat) July 16, 2024

«Στόχος της οργάνωσης Maniac Murder Cult είναι να ανατρέψει την κοινωνική τάξη και τις κυβερνήσεις μέσω της τρομοκρατίας και των βίαιων πράξεων που προωθούν τον φόβο και το χάος», σύμφωνα με την ανακοίνωση του βοηθού γενικού εισαγγελέα Matthew G. Olsen του Τμήματος Εθνικής Ασφάλειας του Υπουργείου Δικαιοσύνης

