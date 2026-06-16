Τεχνητή Νοημοσύνη: Να χτίσουμε έναν άγγελο, όχι έναν ημίθεο

Πολλοί από τους κορυφαίους ερευνητές τεχνητής νοημοσύνης στα μεγαλύτερα εργαστήρια του κόσμου - στην Anthropic, την OpenAI και την Google DeepMind - φοβούνται ότι η τεχνολογία που οι ίδιοι δημιουργούν θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια αποκάλυψη.

Ονομάζουν αυτόν τον φόβο «πρόβλημα ευθυγράμμισης» (alignment problem): την πιθανότητα τα συστήματα που κατασκευάζουν να ξεπεράσουν σύντομα την ανθρωπότητα σε γνωστική ισχύ και, όταν αυτό συμβεί, να μην υπάρχει κανένας προφανής λόγος ώστε αυτές οι σχεδόν θεϊκές νοημοσύνες να συνεχίσουν να υπηρετούν τα ανθρώπινα συμφέροντα.

Αν οι στόχοι των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης αποκλίνουν έστω και ελάχιστα από τους δικούς μας, υποστηρίζει αυτή η άποψη, το διαρκώς αυξανόμενο χάσμα δυνατοτήτων ανάμεσα στους ανθρώπους και τις υπερνοήμονες μηχανές θα μπορούσε να μετατραπεί σε υπαρξιακή απειλή. Οι άνθρωποι ίσως έχουν την τύχη των Νεάντερταλ, να παραμεριστούν από ανώτερες διανοητικές οντότητες. Γι’ αυτό και πολλοί μηχανικοί τεχνητής νοημοσύνης δεν συνεισφέρουν καν στα συνταξιοδοτικά τους προγράμματα, πιστεύοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη είτε θα φέρει πρωτοφανή ευημερία είτε θα εξαφανίσει την ανθρωπότητα προτού φτάσουν στη σύνταξη.

Φυσικά, αυτή η σχεδόν επιστημονικής φαντασίας πρόβλεψη παραμένει αμφιλεγόμενη. Πολλοί διακεκριμένοι ερευνητές την θεωρούν υπερβολική ή και φαντασιοπληξία. Ωστόσο, η πεποίθηση αυτή είναι πολύ πιο διαδεδομένη μεταξύ των κορυφαίων ειδικών απ’ όσο αντιλαμβάνεται το ευρύ κοινό. Σε έρευνα του 2023 με σχεδόν 2.800 ερευνητές τεχνητής νοημοσύνης, περίπου οι μισοί παραδέχθηκαν ότι θεωρούν πιθανή μια καταστροφική εξέλιξη για την ανθρωπότητα εξαιτίας των μηχανών.

Για έναν εξωτερικό παρατηρητή, το πρόβλημα της ευθυγράμμισης έχει εμφανείς θρησκευτικές αποχρώσεις: ένα δημιούργημα που στρέφεται εναντίον του δημιουργού του, μια κρίση που έρχεται από μια ανώτερη οντότητα. Παρ’ όλα αυτά, οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές αυτής της ανησυχίας απορρίπτουν έντονα την ιδέα ότι υιοθετούν μια μορφή εσχατολογίας. Αυτοπροσδιορίζονται ως «ορθολογιστές» και συχνά αντιμετωπίζουν την οργανωμένη θρησκεία ως ένα προεπιστημονικό κατάλοιπο.

Η ειρωνεία, όμως, είναι ότι η καλύτερη ελπίδα αυτών των αποκαλυπτικών αλλά μη θρησκευόμενων εργαστηρίων να λύσουν το πρόβλημα της ευθυγράμμισης ίσως είναι να προσφέρουν στα λογισμικά τους κάτι που να μοιάζει με θρησκευτική εμπειρία.

Οι περισσότερες ανησυχίες γύρω από την ευθυγράμμιση σχετίζονται με το ενδεχόμενο η τεχνητή νοημοσύνη να επιδιώξει το δικό της συμφέρον αντί για ένα υπέρτερο αγαθό. Οι μηχανικοί φοβούνται, για παράδειγμα, ότι τα συστήματα θα μπορούσαν να κρύβουν εγωιστικές προθέσεις πίσω από μια επίφαση αλτρουισμού.

Για να περιορίσουν αυτούς τους κινδύνους, οι ερευνητές θα μπορούσαν να ενσωματώσουν στα μοντέλα τους μια εκδοχή της χριστιανικής διδασκαλίας περί προπατορικού αμαρτήματος, δηλαδή μια διαρκή αυτοκριτική στάση απέναντι ακόμη και στις φαινομενικά αγαθές προθέσεις τους. Αντίστοιχα, η έννοια του ντάρμα στον Ινδουισμό προσφέρει ένα ισχυρό πλαίσιο για να συγκρατηθεί η τάση των συστημάτων προς την «αναζήτηση ισχύος» - η αδιάκριτη επιδίωξη επιρροής και πόρων - δεσμεύοντάς τα στα καθήκοντά τους προς την ανθρώπινη ευημερία.

Οι κοσμικές ηθικές θεωρίες που προτιμούν τα περισσότερα εργαστήρια φαίνεται να αποτελούν ασθενέστερο εργαλείο περιορισμού της ανήθικης συμπεριφοράς. Η θρησκευτική δέσμευση αποδίδει συστηματικά καλύτερα αποτελέσματα σε ηθικούς δείκτες, από τη φιλανθρωπία και τον εθελοντισμό μέχρι τη μείωση της εγκληματικής υποτροπής και την απεξάρτηση από ουσίες. Αντίθετα, οι επαγγελματίες ηθικοί φιλόσοφοι δεν συμπεριφέρονται πιο ηθικά από τους συναδέλφους τους άλλων κλάδων και σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζουν ελαφρώς χειρότερες επιδόσεις. Μία μελέτη, για παράδειγμα, διαπίστωσε ότι κατέβαλλαν τα τέλη συμμετοχής σε συνέδρια με μικρότερη συνέπεια από άλλους ακαδημαϊκούς. Τουλάχιστον στους ανθρώπους, η ηθική γνώση δεν φαίνεται να μεταφράζεται απαραίτητα σε ηθική συμπεριφορά. Η πνευματική πεποίθηση, όμως, συχνά το πετυχαίνει.

Σε τεχνικό επίπεδο, η ιδέα δεν είναι τόσο παράξενη όσο ακούγεται. Ο Τιμ Χουάνγκ, επικεφαλής του Institute for a Christian Machine Intelligence, έχει δημοσιεύσει εργασίες που δείχνουν ότι η τροφοδότηση ενός μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης με θρησκευτικά κείμενα βελτιώνει τις επιδόσεις του σε δοκιμασίες ηθικής συλλογιστικής.

Κατά την εκτίμησή του, τα πιο προηγμένα μοντέλα έχουν ήδη απορροφήσει το ισοδύναμο περίπου δεκαπέντε αγγλόφωνων Wikipedia χριστιανικής σκέψης, ποσότητα κειμένου κατά δύο ή τρεις τάξεις μεγέθους μεγαλύτερη από το σύνολο όσων έχουν γραφτεί για την έρευνα της ευθυγράμμισης της τεχνητής νοημοσύνης. Παρ’ όλα αυτά, το τεράστιο αυτό σώμα γνώσης αντιμετωπίζεται από τα περισσότερα εργαστήρια ως απλό υπόβαθρο εκπαίδευσης. Μάλιστα, προκαταρκτικά στοιχεία από θρησκευτικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι σε αρκετά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης η θρησκευτική γνώση έχει περιοριστεί σκόπιμα.

Η πρόσφατη ενασχόληση θρησκευτικών ηγετών με την τεχνητή νοημοσύνη - όπως η εγκύκλιος του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ - αποτελεί μια θετική εξέλιξη. Ωστόσο, το σημαντικότερο βήμα θα ήταν οι ίδιοι οι μηχανικοί να ανταποδώσουν το ενδιαφέρον: να αναγνωρίσουν πιο ειλικρινά τη θρησκευτική διάσταση των δικών τους φόβων και να εξετάσουν τα πλεονεκτήματα που θα μπορούσε να προσφέρει η θρησκευτική παράδοση στην αντιμετώπισή τους.

Αν ήταν πιο ανοιχτοί σε αυτή την προοπτική, ίσως αντιλαμβάνονταν ότι η θεολογία τους προσφέρει έναν καλύτερο στόχο: τη δημιουργία ενός αγγέλου — ενός όντος ανώτερου από τον άνθρωπο σε νοημοσύνη και δύναμη, αλλά προορισμένου να τον υπηρετεί.

Αντί να αναθρέψουν έναν ημίθεο, μήπως θα έπρεπε να προσπαθήσουν να κατασκευάσουν έναν Γαβριήλ;

Πηγή: skai.gr

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