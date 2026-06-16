Μουντιάλ 2026: Μέσι vs Ρονάλντο, οι θρύλοι ανεβαίνουν στη σκηνή

Τα δύο ποδοσφαιρικά «τέρατα» του αιώνα μας-και όχι μόνο-, Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο, ετοιμάζονται να ανέβουν-με τη σειρά τους- στη σκηνή της κορυφαίας και μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης στον κόσμο, το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 (11/6-19/7).



Ο Λιονέλ Μέσι με την παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή στις 04:00 τα ξημερώματα απέναντι στην Αλγερία και λίγες ώρες αργότερα (20:00) ο Κριστιάνο Ρονάλντο με την Πορτογαλία απέναντι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στο τελευταίο τους - ίσως- Μουντιάλ.



Με την πρώτη τους εμφάνιση σε αυτό το Μουντιάλ, ο Μέσι και ο Ρονάλντο θα γίνουν και οι δύο οι πρώτοι παίκτες στην ιστορία που θα συμμετάσχουν σε έξι διαφορετικές διοργανώσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η σύγκριση των δύο θρύλων στα Παγκόσμια Κύπελλα, που επιχείρησε η βρετανική εταιρεία αναλύσεων Opta, αναδεικνύει μια τεράστια διαφορά στην αποτελεσματικότητα και τη διαχείριση του χρόνου.

Ο Μέσι ήταν στην καλύτερη του φάση όταν οδήγησε την Αργεντινή στη δόξα στο τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ πριν από τέσσερα χρόνια, κερδίζοντας τη «Χρυσή Μπάλα» ως ο καλύτερος παίκτης του τουρνουά. Σκόραρε επτά γκολ και έδωσε ασίστ σε άλλα τρία από τα 15 γκολ της Αργεντινής στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, πράγμα που σημαίνει ότι συμμετείχε στα δύο τρίτα (67%) των γκολ της χώρας του συνολικά.



Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 είδε επίσης τον Μέσι να γίνεται ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου που σκόραρε στη φάση των ομίλων, στον γύρο των 16, στα προημιτελικά, στα ημιτελικά και στον τελικό σε μία μόνο έκδοση του τουρνουά.



Με 13 γκολ συνολικά, ο θρύλος της Αργεντινής απέχει μόλις τρία από το ρεκόρ γκολ όλων των εποχών του Μίροσλαβ Κλόζε στο Παγκόσμιο Κύπελλο (16), ένα ακόμη ρεκόρ που θα επιδιώξει να καταρρίψει στο τουρνουά του 2026, αφού είχε βρεθεί στην κορυφή του πίνακα με τις περισσότερες συμμετοχές την τελευταία φορά στο Κατάρ (26).

Εάν ο Κριστιάνο Ρονάλντο παίξει σε τουλάχιστον τέσσερα παιχνίδια στους τελικούς του 2026 για την Πορτογαλία, θα γίνει μόλις ο δεύτερος παίκτης που θα ξεπεράσει το όριο των 25 συμμετοχών σε τουρνουά Παγκοσμίου Κυπέλλου ανδρών, μετά τον Μέσι.



Ο Ρονάλντο είναι ο μόνος παίκτης που σκόραρε σε πέντε διαφορετικά τουρνουά Παγκοσμίου Κυπέλλου και θα επιδιώξει να προσθέσει ένα έκτο στη συλλογή του αυτό το καλοκαίρι. Μπορεί να έχει σκοράρει οκτώ γκολ και να έχει δώσει δύο ακόμη ασίστ στις προηγούμενες 22 συμμετοχές του σε Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά καμία από αυτές τις συμμετοχές σε γκολ δεν έχει έρθει στους οκτώ αγώνες νοκ άουτ.



Αυτό είναι ένα στατιστικό στοιχείο που σίγουρα θα πρέπει να αλλάξει αν θέλει να βοηθήσει την Πορτογαλία να θριαμβεύσει αυτή τη φορά, τερματίζοντας την καριέρα του στο Παγκόσμιο Κύπελλο με το απόλυτο έπαθλο.



Μέσι και Ρονάλντο έχουν επιχειρήσει σχεδόν τον ίδιο αριθμό σουτ σε προηγούμενα Παγκόσμια Κύπελλα, με τον αρχηγό της Αργεντινής να έχει μόλις δύο περισσότερα (105) από τον Πορτογάλο (103), παρά το γεγονός ότι έπαιξε 549 λεπτά περισσότερο. Ο Μέσι ήταν πολύ πιο εύστοχος από τον Ρονάλντο, ωστόσο, σκοράροντας με 12,4% των σουτ σε σύγκριση με 7,8% του Ρονάλντο.

Το ονειρεμένο σενάριο για τους ουδέτερους θα είναι η Αργεντινή και η Πορτογαλία να συναντηθούν σε αυτό το τουρνουά, πράγμα που σημαίνει ότι ο Ρονάλντο και ο Μέσι θα αναμετρηθούν στον ίδιο αγώνα για πρώτη φορά στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αυτό θα μπορούσε να συμβεί εάν τόσο η Αργεντινή όσο και η Πορτογαλία κερδίσουν τους αντίστοιχους ομίλους τους και στη συνέχεια τα καταφέρουν στους «32» και στους «16», ορίζοντας μια αναμέτρηση για τα προημιτελικά στο Κάνσας Σίτι στις 11 Ιουλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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