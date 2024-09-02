Σε αιματοχυσία εξελίχθηκε η χαρούμενη Παρέλαση της Ημέρας της Δυτικής Ινδίας στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, καθώς τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυροβολισμούς, ενώ ακολουθούσαν τη διαδρομή της παρέλασης.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν στο Eastern Parkway, καθώς η πολύχρωμη γιορτή της ζωής της Καραϊβικής βρισκόταν σε εξέλιξη περίπου στις 2:35 μ.μ., ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ένας άνδρας θύμα πυροβολήθηκε στο κεφάλι, ενώ ένας άλλος πυροβολήθηκε στον κορμό και ένας άλλος στο χέρι. Ένας ακόμη πυροβολήθηκε στον καρπό.

