Το Ισραήλ ζήτησε πρόσβαση στο μνημόνιο ΗΠΑ-Ιράν, αλλά έλαβε αρνητική απάντηση

Την ώρα που οι ακριβείς όροι του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν άγνωστοι, τροφοδοτώντας αντικρουόμενες αναφορές για το περιεχόμενό του, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν ότι το Ισραήλ ζήτησε να αποκτήσει πρόσβαση στο κείμενο της συμφωνίας, αλλά το αίτημά του απορρίφθηκε.

Σύμφωνα με το ισραηλινό δίκτυο N12 News, Ισραηλινοί αξιωματούχοι ζήτησαν να δουν το κείμενο του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, όμως το αίτημά τους απορρίφθηκε από Αμερικανούς αξιωματούχους. Ωστόσο, η Ουάσιγκτον είχε προηγουμένως διαβεβαιώσει την ισραηλινή ηγεσία ότι ορισμένες προϋποθέσεις που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν περιλαμβάνονται οπωσδήποτε στη συμφωνία.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε την Τρίτη ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες προϋποθέτει την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον Λίβανο, μια απαίτηση που το Ισραήλ έχει ήδη απορρίψει και η οποία θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη συμφωνία, οδηγώντας σε επανέναρξη των εχθροπραξιών.

Η συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί και αξιωματούχοι των δύο πλευρών έχουν κατά καιρούς δώσει αντικρουόμενες ερμηνείες για το περιεχόμενό της.

Παρότι το Ισραήλ δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας, εμπλέκεται άμεσα στη σύγκρουση. Συμμετείχε μαζί με τις ΗΠΑ στα πλήγματα κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, ενώ έκτοτε έχει εμπλακεί σε συγκρούσεις με τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ στον Λίβανο και διατηρεί τον έλεγχο περιοχών στο νότιο τμήμα της χώρας.

Ο Αραγτσί υποστήριξε ότι η συνέχιση της ισραηλινής παρουσίας στον νότιο Λίβανο συνιστά παραβίαση της συμφωνίας.

«Χωρίς την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τα εδάφη που κατέλαβαν κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου, ο πόλεμος δεν έχει τερματιστεί πλήρως», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε τη Δευτέρα ότι το κείμενο δεν προβλέπει αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον Λίβανο. Παράλληλα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε τη Δευτέρα ότι το Ισραήλ θα παραμείνει στον Λίβανο «για όσο διάστημα χρειαστεί».

Οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου έχουν επανειλημμένα προσκρούσει σε ανάλογες διαφωνίες, οδηγώντας σε μια παρατεταμένη αλλά εύθραυστη εκεχειρία, η οποία δεν έχει εξελιχθεί σε μόνιμη παύση των εχθροπραξιών. Η αβεβαιότητα αυτή έχει αφήσει ουσιαστικά κλειστό το Στενό του Ορμούζ, μια κρίσιμη θαλάσσια οδό για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.



Πηγή: skai.gr

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