Συγκλονίζουν τα στοιχεία της ιατροδικαστικής έκθεσης για το άγριο έγκλημα στη Δράμα, όπου μια 45χρονη αστυνομικός έπεσε νεκρή από τα χέρια του 50χρονου συζύγου της, επίσης αστυνομικού.

Σύμφωνα με το πόρισμα, η γυναίκα δέχθηκε επτά πλήγματα από μαχαίρι μήκους άνω των 10 εκατοστών, με το ένα εξ αυτών να προκαλεί διάτρηση καρδιάς και τα υπόλοιπα έξι να τρυπούν τους πνεύμονες και τους γειτονικούς ιστούς.

Από την εξέταση δεν προέκυψαν κακώσεις που να παραπέμπουν σε μεταλλικό αντικείμενο, δηλαδή, δεν είχε άλλα τραύματα και φέρεται να μην προηγήθηκε πάλη.

Ο δράστης, ο οποίος μετά τη δολοφονία έβαλε τέλος στη ζωή του, φέρει τραύμα από όπλο στον αριστερό κρόταφο, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του βρέθηκαν ηρεμιστικά χάπια.

Οι αρχές έχουν ήδη παραγγείλει τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων τόσο στο θύμα όσο και στον αυτόχειρα, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της τραγωδίας.

Πηγή: skai.gr

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