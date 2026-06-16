Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πετρέλαιο: Το Brent κάτω από τα 80 δολάρια, για πρώτη φορά από τον Μάρτιο

Συμφωνία μεταξύ HΠΑ-Ιράν για τη λήξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας συνέβαλε στην επιδείνωση της τιμής του πετρελαίου

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Μπρεντ

Το βαρέλι του πετρελαίου Brent υποχώρησε σήμερα κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι για πρώτη φορά από τις αρχές Μαρτίου, αντιδρώντας στην προοπτική του πλήρους ανοίγματος του Στενού του Ορμούζ που ανακοινώθηκε για την Παρασκευή από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το CNBC, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent υποχώρησαν πρόσκαιρα στα 79,96 δολάρια το βαρέλι.

Διαβάστε εδώ όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Συνεχίζοντας την πτωτική του πορεία μετά την ανακοίνωση συμφωνίας μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον για να δοθεί τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και να αποκατασταθεί η ναυσιπλοΐα σε αυτό το στρατηγικής σημασίας πέρασμα, η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Αυγούστου, διαμορφώθηκε στις 15:25 ώρα Ελλάδας στα 80,08 δολάρια με πτώση 3,72%.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: μπρεντ Ντόναλντ Τραμπ Κρίση στη Μέση Ανατολή
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark

Απόρρητο