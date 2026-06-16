Πετρέλαιο: Το Brent κάτω από τα 80 δολάρια, για πρώτη φορά από τον Μάρτιο

Το βαρέλι του πετρελαίου Brent υποχώρησε σήμερα κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι για πρώτη φορά από τις αρχές Μαρτίου, αντιδρώντας στην προοπτική του πλήρους ανοίγματος του Στενού του Ορμούζ που ανακοινώθηκε για την Παρασκευή από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το CNBC, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent υποχώρησαν πρόσκαιρα στα 79,96 δολάρια το βαρέλι.

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Συνεχίζοντας την πτωτική του πορεία μετά την ανακοίνωση συμφωνίας μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον για να δοθεί τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και να αποκατασταθεί η ναυσιπλοΐα σε αυτό το στρατηγικής σημασίας πέρασμα, η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Αυγούστου, διαμορφώθηκε στις 15:25 ώρα Ελλάδας στα 80,08 δολάρια με πτώση 3,72%.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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