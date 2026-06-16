Σύρος: Το νησί όπου Ορθόδοξοι και Καθολικοί ζουν αρμονικά

Η Σύρος αποτελεί ένα ξεχωριστό παράδειγμα θρησκευτικής συνύπαρξης στην Ελλάδα...

Η αρμονική συμβίωση Ορθοδόξων και Καθολικών μετρά αιώνες ιστορίας και έχει τις ρίζες της στην περίοδο της Ενετοκρατίας. Σήμερα, στο νησί ζουν περίπου 15.000 Ορθόδοξοι και 5.000 Καθολικοί, οι οποίοι συνυπάρχουν στην καθημερινότητά τους χωρίς διαχωρισμούς. Η μακρόχρονη αυτή σχέση αποτυπώνεται και στις οικογένειες του νησιού. Οι μεικτοί γάμοι μεταξύ Ορθοδόξων και Καθολικών αποτελούν συνηθισμένο φαινόμενο, φτάνοντας, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 70% έως 80% των γάμων.

Η αμοιβαία αναγνώριση των δύο δογμάτων και ο σεβασμός που έχει καλλιεργηθεί διαχρονικά μεταξύ των δύο κοινοτήτων έχουν συμβάλει καθοριστικά στη δημιουργία αυτού του μοναδικού κοινωνικού μοντέλου που χαρακτηρίζει τη Σύρο.

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Πηγή: skai.gr

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