Οι Ευρωπαίοι έτοιμοι για τα Στενά του Ορμούζ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Γερμανία είναι έτοιμη να στείλει ναρκαλιευτικά και πλοία παρακολούθησης στον Κόλπο, στο πλαίσιο ευρωπαϊκής επιχείρησης για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα, εφόσον υπάρξει συμφωνία ειρήνευσης με το Ιράν.

Οι ηγέτες της Γερμανίας, Γαλλίας, Βρετανίας και Ιταλίας, σε κοινή δήλωσή τους κατά τη σύνοδο G7, εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία για την προαναγγελθείσα συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και τη δυνατότητα επανασταθεροποίησης της περιοχής και της παγκόσμιας οικονομίας.

Η σύνοδος κορυφής της G7 συνεχίζεται στο Εβιάν της Γαλλίας, με τον Αμερικανό πρόεδρο να ενημερώνει τους Ευρωπαίους ηγέτες για τις επαφές του με την Τεχεράνη, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και το Ουκρανικό, παρουσία του Ζελένσκι.

Η προαναγγελθείσα από τον Ντόναλντ Τραμπ συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν έχει προκαλέσει συγκρατημένη αισιοδοξία στο Βερολίνο, αλλά και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Σε μια κοινή τους δήλωση ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν και οι πρωθυπουργοί Βρετανίας και Ιταλίας Κιρ Στάρμερ και Τζόρτζια Μελόνι εκτιμούν ότι «η συμφωνία ανοίγει μια ευκαιρία για την επανασταθεροποίηση της περιοχής και της παγκόσμιας οικονομίας».

Μερτς: Έτοιμοι μέσα σε λίγες ημέρες

Οι 4 Ευρωπαίοι ηγέτες βρίσκονται στο Εβιάν της Γαλλίας, όπου συνεχίζεται η σύνοδος κορυφής της ομάδας G7 και είχαν την ευκαιρία να ακούσουν από τον Αμερικανό πρόεδρο περισσότερα για τις επαφές του με την Τεχεράνη. Σε ό,τι αφορά τη Γερμανία ο καγκελάριος Μερτς χαιρέτισε από την πρώτη στιγμή αυτή την εξέλιξη και ανακοίνωσε ότι η Γερμανία θα συμμετάσχει ενεργά σε μια ευρωπαϊκή επιχείρηση για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, με την αποστολή ναρκαλιευτικών και πλοίων παρακολούθησης στην περιοχή. Το Πολεμικό Ναυτικό της Γερμανίας θα μπορούσε να λάβει μέσα σε μερικές ημέρες τη σχετική εντολή και να βρεθεί στην περιοχή του Κόλπου σχετικά γρήγορα.



Ο Μερτς πρόσθεσε ότι για να συμβεί αυτό θα πρέπει να υπάρξει πρώτα σταθερή ειρήνευση. Τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν οριστικά και πλήρως. Οι γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις προετοιμάζονται εδώ και εβδομάδες για μια πιθανή αποστολή προστασίας της ναυσιπλοΐας στην ευαίσθητη αυτή περιοχή. Το ναρκαλιευτικό «Fulda» και το πλοίο υποστήριξης «Mosel» βρίσκονται ήδη στην ανατολική Μεσόγειο για τον σκοπό αυτό. Σύμφωνα με το Γερμανικό Υπουργείο Άμυνας, θα μπορούσαν να βρίσκονται επί τόπου σε διάστημα επτά έως δέκα ημερών.

Γαλλικό αεροπλανοφόρο ήδη στην περιοχή

Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία και οι δυτικοί σύμμαχοί της είναι έτοιμοι να «δράσουν πολύ γρήγορα». Η Γαλλία θα μπορούσε, για παράδειγμα, να στείλει ναρκαλιευτικά σκάφη στην περιοχή για να παράσχει βοήθεια. Πρόσθεσε ότι ένα γαλλικό αεροπλανοφόρο και μια συνοδευτική ομάδα μάχης βρίσκονται ήδη στην περιοχή και θα είναι έτοιμα για επιχειρησιακή ανάπτυξη εντός δύο ή τριών ημερών από την υπογραφή της συμφωνίας από τις ΗΠΑ και το Ιράν. Σε περίπτωση τερματισμού του πολέμου, οι Ευρωπαίοι, μαζί με άλλους συμμάχους, είχαν ήδη προετοιμαστεί για μια στρατιωτική αποστολή στα Στενά του Ορμούζ, ζήτημα κρίσιμο για το εμπόριο πετρελαίου, όπως είχε ήδη διευκρινιστεί σε μια σύνοδο κορυφής στο Παρίσι τον Απρίλιο.

«Δεν χρειαζόμαστε πολλή βοήθεια»

Ο ίδιος ο Τραμπ αντέδρασε με επιφύλαξη στην προσφορά των Ευρωπαίων. Τα Στενά του Ορμούζ είναι στην πραγματικότητα προσβάσιμα. Εξακολουθούν να αναζητούνται νάρκες, αλλά τα Στενά θα είναι ανοιχτά το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο. «Δεν νομίζω ότι θα χρειαστούμε μεγάλη βοήθεια» πρόσθεσε. «Αλλά δεν νομίζω ότι είναι κακή ιδέα να στείλουμε ένα ή δύο πλοία από ορισμένες χώρες εδώ».



Ωστόσο, είναι αδιευκρίνιστο προς το παρόν αν η Τεχεράνη θα ήταν πρόθυμη να δεχτεί μια τέτοια επιχείρηση. Σύμφωνα με διπλωμάτες, το Ιράν έχει εκφράσει έντονη αντίθεση σε οποιαδήποτε ξένη στρατιωτική παρουσία στην πλωτή οδό. Το πρακτορείο Associated Press επικαλέστηκε έναν ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο με τη σαφή προειδοποίηση: «Οποιαδήποτε παρουσία ξένων κρατών, είτε για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας είτε για την απομάκρυνση ναρκών, είναι απαράδεκτη». Τα Στενά του Ορμούζ, μέσω των οποίων μεταφέρεται κανονικά περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου, ήταν ουσιαστικά κλειστά κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης που διήρκεσε εβδομάδες. Η σύγκρουση είχε οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου σε σημαντική άνοδο.



Το μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προβλέπει το άνοιγμα των Στενών. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των ιρανικών μέσων ενημέρωσης, η Τεχεράνη θα μπορούσε να αρχίσει να χρεώνει τέλη για τη διέλευση μετά από μια μεταβατική περίοδο. Η Ουάσινγκτον φέρεται να έχει συμφωνήσει σε αυτό, σύμφωνα πάντα με τα ιρανικά δημοσιεύματα. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει υπάρξει κανένα σχόλιο από τις ΗΠΑ. Ωστόσο, ο Πρόεδρος Τραμπ τόνισε πρόσφατα ότι η συμφωνία διασφαλίζει ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ελεύθερα «μόνιμα χωρίς χρέωση». Παρά τη συμφωνία-πλαίσιο, η διεθνής ναυτιλιακή ένωση BIMCO συνεχίζει να αξιολογεί την κατάσταση ασφαλείας στην συγκεκριμένη περιοχή ως ασταθή. Σύμφωνα με την ένωση, η διέλευση παραμένει πολύ επικίνδυνη. Η επιστροφή στην κανονική ναυτιλιακή κυκλοφορία θα μπορούσε να διαρκέσει αρκετούς μήνες ακόμη.

Συνέχεια με Ζελένσκι

Οι ηγέτες της G7 συνεχίζουν τη σύνοδο κορυφής με συζητήσεις σχετικά με τις ειρηνευτικές προσπάθειες για την Ουκρανία. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε στο Εβιάν και θα συμμετάσχει στις συνομιλίες. Οι χώρες της G7 στοχεύουν στην αναζωογόνηση των αδιεξόδων διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή το βράδυ κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Γάλλο πρόεδρο και οικοδεσπότη της συνόδου κορυφής, Εμμανουέλ Μακρόν, ότι είχε πολύ καλές συνομιλίες με τον Ζελένσκι, καθώς και με τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν. «Νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε κάτι εκεί. Πραγματικά», λέει. Πιστεύει ότι και οι δύο είναι ανοιχτοί σε αυτό. Μετά τη συμφωνία για το Ιράν «θα επικεντρωθούμε σε αυτό και θα δούμε αν μπορούμε να το κάνουμε να συμβεί».



Ο Ζελένσκι περιέγραψε πώς θα μπορούσε να μοιάζει αυτό κατά τη διάρκεια μιας στάσης στην πρωτεύουσα της Μολδαβίας, Κισινάου, καθ' οδόν προς τη σύνοδο κορυφής της G7. Σύμφωνα με τον ίδιο, το αρχικό σχέδιο ήταν να προσκληθεί ο Πούτιν στη Λίμνη της Γενεύης, αλλά η Μόσχα αρνήθηκε. Ως εκ τούτου αυτός - ο Ζελένσκι - συζήτησε με τον Τραμπ την πιθανότητα διοργάνωσης μιας τέτοιας συνάντησης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν ο Τραμπ κάνει μια τέτοια πρόταση στον Πούτιν, πιθανότατα θα είναι πολύ πιο δύσκολο γι' αυτόν να την απορρίψει, είπε ο Ζελένσκι. «Θα δούμε τι θα προκύψει», είπε σε ένα βίντεο. Ο Ζελένσκι προφανώς αναφερόταν σε μια τηλεφωνική κλήση την Κυριακή, όταν -όπως και ο Πούτιν- συνεχάρη τον Τραμπ για τα 80ά γενέθλιά του.



Πηγή: ARD

Πηγή: Deutsche Welle

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