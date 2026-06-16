Η SpaceX εξαγοράζει τη startup Cursor έναντι 60 δισ. δολαρίων

Η SpaceX ανακοίνωσε την Τρίτη ότι εξαγόρασε τη startup τεχνητής νοημοσύνης Cursor έναντι 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μόλις λίγες ημέρες αφότου η διαστημική εταιρεία του Ίλον Μασκ έκανε το ντεμπούτο της στο Nasdaq μέσω της μεγαλύτερης αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) στην ιστορία.

Η Cursor ανέπτυξε ένα ιδιαίτερα δημοφιλές εργαλείο προγραμματισμού με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο βοηθά τους προγραμματιστές λογισμικού να δημιουργούν, να επεξεργάζονται και να ελέγχουν κώδικα. Από την ίδρυσή της το 2022, η εταιρεία έχει καταγράψει εντυπωσιακή ανάπτυξη.

Ο Μασκ συγχώνευσε τη SpaceX με τη νεοφυή επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης του, την xAI, νωρίτερα φέτος, και η συμφωνία με την Cursor θα συμβάλει στην ενίσχυση των προσπαθειών της εταιρείας να ανταγωνιστεί εταιρείες όπως η Anthropic και η OpenAI, οι οποίες προσφέρουν επίσης δημοφιλή εργαλεία προγραμματισμού. Η SpaceX αναμένει ότι η συγχώνευση θα ολοκληρωθεί κατά το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ.

Η πρόεδρος και COO της SpaceX, Γκουίνε Σότγουελ, δήλωσε πρόσφατα στο CNBC ότι η συνεργασία με την Cursor «έχει τεράστια λογική».

Τον Απρίλιο, η SpaceX ανακοίνωσε ότι είχε εξασφαλίσει το δικαίωμα να εξαγοράσει την Cursor έναντι 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων αργότερα μέσα στο έτος. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, η συμφωνία δεν πραγματοποιούνταν, η SpaceX είχε συμφωνήσει να καταβάλει στην Cursor 10 δισεκατομμύρια δολάρια για τη συνεργασία τους.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Cursor, Michael Truell, δήλωσε τότε σε μια ανάρτηση στο X ότι είναι «ενθουσιασμένος για τη συνεργασία με την ομάδα της SpaceX με στόχο την επέκταση του Composer», αναφερόμενος στο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας του. «Ένα σημαντικό βήμα στην πορεία μας προς τη δημιουργία του καλύτερου χώρου για προγραμματισμό με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.