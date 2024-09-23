Gallant: Ο IDF συντρίβει υποδομές της Χεζμπολάχ - Μόνος έχει απομείνει ο Nasrallah

Σε δηλώσεις σύμφωνα με τις οποίες ο IDF έχει συντρίψει υποδομές της Χεζμπολάχ, οι οποίες δημιουργήθηκαν εδώ και δεκαετίες, προχώρησε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Yoav Gallant. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ηγέτης της τρομοκρατικής οργάνωσης, Hassan Nasrallah, έχει μείνει πλέον μόνος του.

"Χθες, συντρίψαμε ό,τι είχε χτίσει η Χεζμπολάχ τα τελευταία 20 χρόνια. Ο Hassan Nasrallah έχει μείνει μόνος στην κορυφή, ολόκληρες μονάδες της δύναμης Ραντουάν εξολοθρεύτηκαν και χιλιάδες δεκάδες ρουκέτες καταστράφηκαν" δήλωσε ο Gallant.

Οι δηλώσεις πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια επίσκεψης του υπουργού Άμυνας στην αίθουσα διοίκησης της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων του IDF.

Στόχος ο ανώτερος ηγέτης της Χεζμπολάχ Αλί Καράκι

Οπως έγινε νωρίτερα γνωστό, ένα ισραηλινό πλήγμα νωρίς το βράδυ της Δευτέρας στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου είχε ως στόχο τον ανώτερο ηγέτη της Χεζμπολάχ Αλί Καράκι, αρχηγό της νότιας διοίκησης της λιβανέζικης οργάνωσης, δήλωσε μια πηγή ασφαλείας στο Reuters.

Δεν είναι γνωστή μέχρι στιγμής η κατάσταση του Καράκι.

Πηγή προσκείμενη στη Χεζμπολάχ ανέφερε ότι η επίθεση αυτή έγινε με ισραηλινό, μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε σήμερα νωρίς το βράδυ στοχευμένη επίθεση στη Βηρυτό. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για τον στόχο.

Πηγή: skai.gr

