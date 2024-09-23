Ιταλία: Δολοφόνησε τη μητέρα του και το ομολόγησε live στην tv

Αίσθηση και αποτροπιασμό προκάλεσε, στην Ιταλία, η υπόθεση ενός πενηντάχρονου από Μόντενα, ο οποίος ομολόγησε, κατά την διάρκεια συνέντευξης σε απευθείας τηλεοπτική εκπομπή, ότι δολοφόνησε την ηλικιωμένη μητέρα του.

Πρόκειται για τον Λορέντσο Καρμπόνε ο οποίος, μιλώντας σε απεσταλμένο απογευματινής εκπομπής του τηλεοπτικού ομίλου Μπερλουσκόνι, ξέσπασε σε λυγμούς και παραδέχθηκε ότι χθες, δολοφόνησε την μητέρα του, που υπέφερε από άνοια.

«Δεν ξέρω γιατί το έκανα, κάποιες φορές επαναλάμβανε τα ίδια πράγματα, δεν άντεχα άλλο», είπε χαρακτηριστικά.

Ο δημοσιογράφος της εκπομπής κάλεσε αμέσως τους καραμπινιέρους, οι οποίοι συνέλαβαν τον μητροκτόνο.

Το πτώμα της ηλικιωμένης βρήκε, στο σπίτι της, η αδελφή του Λορέντσο Καρμπόνε.

Ο ίδιος, στο μεταξύ, είχε απομακρυνθεί, για λίγες ώρες, πηγαίνοντας σε οικογενειακό σπίτι στην εξοχή.

Στην συνέχεια, όταν επέστρεψε στην πολυκατοικία όπου ζούσε η μητέρα του, στην είσοδο τον περίμενε ο δημοσιογράφος και ο δράστης, απαντώντας σε ερωτήσεις του, αποφάσισε να ομολογήσει ότι ευθύνεται για τον στραγγαλισμό της ογδοντάχρονης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

