ΗΠΑ: Πρόοδος 90% στις συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας - Στο τραπέζι εγγυήσεις τύπου Άρθρου 5

Θετικό κλίμα και πρόοδο σε σειρά ζητημάτων καταγράφουν οι συνομιλίες για την Ουκρανία στο Βερολίνο, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εκτιμούν ότι διαμορφώνεται σταδιακά δρόμος προς μια ειρηνευτική συμφωνία, αν και κρίσιμα θέματα, όπως οι εγγυήσεις ασφαλείας και η κυριαρχία, παραμένουν ανοιχτά.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία αποτέλεσαν βασικό αντικείμενο των συζητήσεων της Δευτέρας, με την αμερικανική πλευρά να υπογραμμίζει ότι τυχόν παραβιάσεις θα αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου πακέτου ασφαλείας. Όπως ανέφερε, στις εγγυήσεις περιλαμβάνονται μηχανισμοί εποπτείας και αποσυμφόρησης (deconfliction).

Ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσε ότι μια τέτοια συμφωνία θα πρέπει να περάσει από τη Γερουσία των ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι διατεθειμένος να ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία. Παράλληλα, ανέφερε ότι εγγυήσεις τύπου Άρθρου 5 είναι κάτι που ο Τραμπ εκτιμά ότι μπορεί να γίνει αποδεκτό και από τη Ρωσία.

Ο ίδιος αξιωματούχος είπε ότι οι συνομιλίες για την Ουκρανία που διεξάγονται στο Βερολίνο ήταν «πραγματικά θετικές», με σύγκλιση σε μια σειρά ζητημάτων, αν και παραμένουν ανοιχτά θέματα προς περαιτέρω συζήτηση, τα οποία έχουν παραπεμφθεί σε ομάδες εργασίας. Όπως ανέφερε, οι Ευρωπαίοι εκπρόσωποι είχαν «εξαιρετική» συμβολή στη διαδικασία, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται ικανοποιημένος από την πορεία των διαβουλεύσεων και εκτιμά ότι υπάρχει ελπίδα να διαμορφωθεί δρόμος προς την ειρήνη.

Ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσε ότι τα έγγραφα που αφορούν τις εγγυήσεις ασφαλείας έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο, κάνοντας λόγο για εγγυήσεις τύπου Άρθρου 5, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αυτές «δεν θα παραμείνουν στο τραπέζι επ’ αόριστον». Υπογράμμισε ότι ο Τραμπ επικεντρώνεται στο να αποτραπεί περαιτέρω προέλαση της Ρωσίας προς τη Δύση, ενώ στις συνομιλίες εξετάστηκαν τρόποι αποφυγής λαθών προηγούμενων συμφωνιών.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πραγματοποιήθηκαν επαφές μεταξύ ομάδας της BlackRock και της ουκρανικής πλευράς, ενώ τόσο η BlackRock όσο και η Παγκόσμια Τράπεζα εργάζονται πάνω σε μέτρα που θα ενισχύσουν τη χρηματοοικονομική ανθεκτικότητα της Ουκρανίας. Παράλληλα, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δείχνουν ότι θα υπάρξει ισχυρή οικονομική στήριξη.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος αναγνώρισε ότι εξακολουθεί να υπάρχει χάσμα μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στο ζήτημα των ενεργειακών εγκαταστάσεων, ενώ στις διαπραγματεύσεις συζητήθηκε και η αξιοποίηση παγωμένων κεφαλαίων με στόχο τη χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης, καθώς και η δημιουργία οικονομικής ζώνης ελεύθερου εμπορίου.

Όπως ανέφερε, τα τελικά ζητήματα κυριαρχίας θα κρίνουν αν μπορεί να υπάρξει συμφωνία, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η Ρωσία θα μπορούσε να αποδεχθεί εγγυήσεις ασφαλείας σε μια τελική συμφωνία και ότι θα ήταν ανοικτή στην ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η τελική απόφαση για το ζήτημα των εδαφών θα ανήκει στην ίδια την Ουκρανία.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, στο δείπνο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι που έχει προγραμματιστεί για απόψε θα συζητηθούν τα επόμενα βήματα της διαδικασίας, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συμμετάσχει τηλεφωνικά. Όπως ανέφερε, το Σαββατοκύριακο έχει προγραμματιστεί συνάντηση στις Ηνωμένες Πολιτείες με τις ομάδες εργασίας.

Ο ίδιος αξιωματούχος εκτίμησε ότι περίπου το 90% των ζητημάτων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχει επιλυθεί, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να μεταβούν και στη Ρωσία, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών για την επίτευξη συμφωνίας.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος σημείωσε ότι οι συνομιλίες της ημέρας περιλάμβαναν σε βάθος συζητήσεις για το εδαφικό ζήτημα, ενώ πρόσθεσε ότι οι πλευρές έχουν πλησιάσει σημαντικά στη γεφύρωση των διαφορών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Όπως ανέφερε, σε ό,τι αφορά τα εδάφη, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα πρέπει να διαβουλευτεί με την ομάδα του, ενώ τόνισε ότι υπάρχει υποχρέωση συνέχισης των συνομιλιών τόσο με τη ρωσική πλευρά όσο και με τους Ευρωπαίους εταίρους για το συγκεκριμένο θέμα.



