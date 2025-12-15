Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότερες από 2.000 οικογένειες επλήγησαν από την υπερχείλιση του ποταμού Πιραΐ, στην ανατολική Βολιβία, ανακοίνωσε σήμερα ο υφυπουργός Πολιτικής Άμυνας.
«Δυστυχώς, τα επίσημα δεδομένα κάνουν λόγο για 20 νεκρούς και δεκάδες αγνοούμενους», είπε ο Αλφρέδο Τρότσε μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Radio Panamericana.
Ο πρώτο απολογισμός, το Σάββατο, έκανε λόγο για τρεις νεκρούς και οκτώ αγνοούμενους λόγω της καταρρακτώδους βροχής που έπληξε κυρίως τις κοινότητες Ελ Τόρνο και Λα Γκουάρντια.
