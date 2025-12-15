Η σωφρονιστική υπηρεσία του Ισημερινού έκανε γνωστό σήμερα ότι 15 κρατούμενοι βρέθηκαν νεκροί από την Πέμπτη μέχρι την Κυριακή μέσα στη φυλακή Λιτοράλ του Γουαγιακίλ.

Τα αίτια του θανάτου των κρατουμένων θα διερευνηθούν από την ιατροδικαστική υπηρεσία. Τα θύματα δεν έφεραν ενδείξεις βίας.

Συγγενείς άλλων κρατουμένων στην Πενιτενσιάρια δελ Λιτοράλ ανέφεραν τις προηγούμενες ημέρες ότι στη φυλακή είχε ξεσπάσει επιδημία φυματίωσης. Η κυβέρνηση ωστόσο διαψεύδει αυτούς τους ισχυρισμούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

