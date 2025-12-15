Ο Νικ Ράινερ, γιος του ηθοποιού-σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του Μισέλ Σίνγκερ, κρατείται ως ύποπτος για τη δολοφονία τους, όπως ανακοίνωσε ο αρχηγός της Αστυνομίας του Λος Άντζελες, Τζιμ ΜακΝτόνελ. Σύμφωνα με τον ΜακΝτόνελ, στον Νικ Ράινερ απαγγέλθηκαν κατηγορίες για δολοφονία, ενώ η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις συνθήκες του θανάτου του ζευγαριού, που βρέθηκε νεκρό στο σπίτι τους.

Ο 32χρονος Νικ Ράινερ συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής και κρατείται με εγγύηση 4 εκατομμυρίων δολαρίων, μετέδιδαν νωρίτερα τα διεθνή ΜΜΕ σύμφωνα με πληροφορίες του Γραφείου του Σερίφη του Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η σύλληψη έλαβε χώρα καθώς η αστυνομία πραγματοποιεί έρευνα για τον θάνατο του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες την Κυριακή.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, ο Νικ Ράινερ συνελήφθη στις 21:15 τοπική ώρα την Κυριακή, ενώ η κατηγορία απαγγέλθηκε επισήμως στις 05:04 τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Ο Ρομπ Ράινερ, δεύτερος από αριστερά, ποζάρει με τη σύζυγό του Μισέλ, αριστερά, και τα παιδιά του Νικ, στο κέντρο, Ρόμι και Τζέικ στο 41ο Ετήσιο Γκαλά των Βραβείων Chaplin στο Avery Fisher Hall.

Ο Νικ Ράινερ είναι ο μεσαίος γιος της οικογένειας. Ο Ρομπ Ράινερ και η Μισέλ Σίνγκερ έχουν συνολικά τρία παιδιά.

Έχει εργαστεί ως σεναριογράφος, με πιο γνωστή δουλειά του το σενάριο της ταινίας «Being Charlie» του 2016, την οποία σκηνοθέτησε ο πατέρας του.

Η ταινία, που αφορά έναν εφήβο εθισμένο στα ναρκωτικά, βασίστηκε εν μέρει στις δικές του μάχες με τον εθισμό, όπως δήλωσε στο περιοδικό People κατά την κυκλοφορία της ταινίας.

Πηγή: skai.gr

