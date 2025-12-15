Ενώ οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Ουκρανίας συνεχίζονται σήμερα στο Βερολίνο - με τις ΗΠΑ να πιέζουν τον Ουκρανό πρόεδρο να παραδώσει στη Ρωσία εδάφη στην περιφέρειας του Ντονμπάς που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Κιέβου – μία ξεκάθαρη δήλωση του πρέσβη της Ρωσίας στο Ηνωμένο Βασίλειο κάνει τώρα τον γύρο του διαδικτύου.

Δίνοντας μία τηλεοπτική συνέντευξη πριν λίγες ημέρες στο βρετανικό Channel 4, ο Αντρέι Κελίν είπε ξεκάθαρα αυτό που ουσιαστικά ζητάει η Ρωσία, μέσω της διπλωματικής οδού: « θέλουμε την παράδοση της Ουκρανίας».

💥 “We don’t need any deal, we don’t need any agreement — we need Ukraine’s capitulation,” Russia’s ambassador to the UK Andrey Kelin said



This is what we all already knew, but what Putin preferred not to say out loud.



So who here is really the one who doesn’t want peace?.. https://t.co/lD1LHmtYha pic.twitter.com/vsMKGaLqW0 — NEXTA (@nexta_tv) December 15, 2025

«Σίγουρα (το σχέδιο 28 σημείων Τραμπ) δεν πρέπει να θεωρείται "συμφωνία". Αυτή τη στιγμή πρέπει να μιλάμε για παράδοση της Ουκρανίας. Το Κίεβο πρέπει να σκεφτεί όχι μόνο την συμφωνία αλλά τη συνολική κατάσταση επί του εδάφους» λέει χαρακτηριστικά στο επίμαχο απόσπασμα ο Αντρέι Κελίν.

«Η κατάσταση στην πρώτη γραμμή, η κατάσταση της οικονομίας της Ουκρανίας, η κατάσταση στην Ευρώπη - όπου δεν υπάρχουν περισσεύματα χρημάτων για την Ουκρανία - έχουν φέρει το Κίεβο σε μια κατάσταση όπου πρέπει να σκεφτεί πώς να αποφύγει να γίνει ένα αποτυχημένο κράτος» είπε χαρακτηριστικά.

«Σίγουρα μιλάμε για παράδοση. Δεν ξέρω τι εννοούν οι Ευρωπαίοι ως "συμφωνία" αλλά αυτή προϋποθέτει μια ισορροπία στο πεδίο (της μάχης). Στην Ουκρανία δεν υπάρχει ισορροπία, η Ρωσία κερδίζει ξεκάθαρα γιατί το μέτωπο κινείται πολύ γρήγορα» είπε χαρακτηριστικά, αναλύοντας στη συνέχεια τις νίκες των ρωσικών δυνάμεων.

«Θέλουμε η συμφωνία να κλείσει σύντομα και να τελειώσει το ζήτημα μέσω της διπλωματικής οδού. Αλλά σίγουρα θα τελειώσει με τους δικούς μας όρους» κατέληξε ο Ρώσος πρέσβης.

Δείτε το επίμαχη δήλωση στο 1.28 μέχρι το 3.38

Πηγή: skai.gr

