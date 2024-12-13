Τον ελληνικής καταγωγής Μάικλ Ρήγα προτείνει για τη θέση του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών ο εκλεγμένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο Μάικλ θα αναλάβει ευθύνες στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, όπως έκανε όταν υπηρέτησε στην πρώτη μου θητεία ως αναπληρωτής και εκτελών χρέη διευθυντή του Γραφείου Διαχείρισης Προσωπικού και ως εκτελών χρέη αναπληρωτή διευθυντή για τη διαχείριση στο Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού», έγραψε ο Τραμπ στην ιστοσελίδα του Truth Socia.l

Ο Ρήγας είναι εκτελεστικό στέλεχος με πάνω από 25 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στην καθοδήγηση οργανισμών, σε ιδιωτικό και μη κερδοσκοπικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών και της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με το βιογραφικό του, έχει αποδεδειγμένο ιστορικό ως στέλεχος της C-Suite, βελτιώνοντας την οργανωτική απόδοση, εξορθολογίζοντας τις λειτουργίες και επιτυγχάνοντας σταθερά εξαιρετικά αποτελέσματα.

Τον Ιούνιο του 2022, ο Ρήγας εντάχθηκε στο America First Policy Institute ως διευθυντής του προγράμματος America First Presidential Transition Project.

Ο Ρήγας έχει υπηρετήσει σε δύο προεδρικές διοικήσεις, πιο πρόσφατα ως εκτελών χρέη Διευθυντή του Γραφείου Διαχείρισης Προσωπικού των Ηνωμένων Πολιτειών (OPM) και ως εκτελών χρέη Αναπληρωτή Διευθυντή Διαχείρισης στο Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού των Ηνωμένων Πολιτειών (OMB). Έχει επίσης υπηρετήσει ως Acting Chief Information Officer της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και ως Associate Administrator for Small Business Utilization στη General Services Administration (GSA).

Στο OMB ο Ρήγας υπηρέτησε ως επικεφαλής διαχειριστής της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, προήδρευσε του Συμβουλίου Διαχείρισης του Προέδρου και βελτίωσε τις επιδόσεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης όσον αφορά την αποδοτική και αποτελεσματική δαπάνη άνω των 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στους τομείς της οικονομικής διαχείρισης, των προμηθειών, της τεχνολογίας των πληροφοριών και του προσωπικού.

Ως αναπληρωτής διευθυντής του OPM, ηγήθηκε της υπηρεσίας που διαχειρίζεται τους ανθρώπινους πόρους, την πρόσληψη και ανάπτυξη προσωπικού και την πολιτική για τους 2,1 εκατομμύρια υπαλλήλους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, καθώς και την υγειονομική περίθαλψη για τα πάνω από 8 εκατομμύρια άτομα που καλύπτονται από το μεγαλύτερο ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης υγείας στον κόσμο, το Federal Employee Health Benefits Program.

Ο Ρήγας πέρασε πάνω από μια δεκαετία στον ιδιωτικό τομέα, μεταξύ άλλων στις Mellon Financial Corporation και Brown Brothers Harriman & Co. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση από τη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης John F. Kennedy του Πανεπιστημίου Harvard και πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης. Το ακαδημαϊκό του υπόβαθρο περιλαμβάνει οικονομικά, διεθνές εμπόριο, ηγεσία και διαπραγματεύσεις.

Ο Ρήγας γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Βοστώνη της Μασαχουσέτης και σήμερα διαμένει στη Βιρτζίνια με τη σύζυγό του Λόρα και την κόρη του Μαίρη Ελίζαμπεθ.

